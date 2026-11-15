LdN : La France mate la Turquie et se qualifie en quarts

6e journée de la Ligue des Nations - Ligue A, Groupe 1 :

Stade Atlantique Bordeaux Métropole.

France - Turquie : 2-1.

Buts : Topcu csc (49e), Kroupi (80e) pour la France ; Bardakci (90e) pour la Turquie.

Pour son dernier match de l’année 2026, l’équipe de France a dominé la Turquie (2-1) et validé ainsi sa place pour les quarts de finale de la Ligue des Nations.

Quelques jours après s’être faite renverser par l’Italie à San Siro (1-3), l’équipe de France de Zinédine Zidane avait à cœur de se racheter devant son public de Bordeaux face à la Turquie. Sauf que malgré de grosses occasions de Rabiot (6e, 14e), Barcola (21e), Mbappé (34e, 39e), et avec un gros arrêt de Maignan (36e), les Bleus se faisaient accrocher à la pause par une équipe turque bien organisée (0-0 à la 45e).

Au retour des vestiaires, sans Maignan sorti sur blessure, la France repartait du bon pied. Puisque sur un corner frappé côté gauche par Cherki, Topcu marquait contre son camp suite aux déviations de Rabiot puis de Barcola pour donner l’avantage aux Bleus (1-0 à la 49e). Dans la foulée, la Turquie pensait égaliser, mais le but de Güler était refusé pour hors-jeu (53e). Après avoir tremblé, la France attendait un peu avant de se mettre à l’abri grâce à un petit nouveau. Entré en jeu quelques minutes auparavant, Kroupi, parfaitement lancé dans la profondeur par Cherki, trompait Ozer du droit pour débloquer son compteur chez les Bleus (2-0 à la 80e).

En fin de match, Bardakci réduisait l'écart en profitant d'une erreur défensive des Bleus (2-1 à la 90e), mais la France conservait quand même le score jusqu'au coup de sifflet final pour battre la Turquie (2-1).

Grâce à cette quatrième victoire en six journées, la France récupère la première place du Groupe 1 de la Ligue A, en passant devant l’Italie, qui a lourdement chuté en Belgique ce dimanche soir (1-4). En reprenant le fauteuil de leader sur le fil à la dernière journée, le groupe de Zidane valide donc sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Nations avec brio. En mars prochain, la France jouera donc un deuxième de groupe avec le quart retour à domicile. Le tirage au sort aura lieu ce vendredi 20 novembre.