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LdN : L’Angleterre fait tomber l’Espagne

Ligue des Nations
parAlexis Rose
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6e journée de la Ligue des Nations - Ligue A, Groupe 3 :
Stade Metropolitano, Madrid.
Espagne - Angleterre : 2-3.
Buts : Oyarzabal (65e sp), Nico Williams (75e) pour l’Espagne ; Kane (45e sp), Konsa (53e), White (57e) pour l’Angleterre.
Expulsion : Anderson (63e) pour l’Angleterre.
Grâce à cette folle victoire en Espagne chez les champions du monde, l’Angleterre récupère la première place du Groupe 3 de la Ligue A sur le gong. À égalité mais devant à la différence de buts particulière, les Three Lions de Thomas Tuchel joueront donc un deuxième de groupe en quarts de finale de la Ligue des Nations avec match retour à domicile, alors que la Roja, deuxième, pourrait défier la France en mars prochain.

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Derniers commentaires

LdN : La France mate la Turquie et se qualifie en quarts

L'Angleterre ? Mdr

LdN : La France mate la Turquie et se qualifie en quarts

Le plus important... c'est que l'Equipe de France ait battu La Turquie. Mais... il faut quand même noté qu'il y a des problèmes dans la défense Française. Un retour de Dayot Upamecano et William Saliba ne serait pas du luxe.

LdN : La France mate la Turquie et se qualifie en quarts

On pourrait mettre Enrique ca serait pareil avec une defense un goal et un milieu de ce calibre. C’est une equipe moyenne point barre.

LdN : La France mate la Turquie et se qualifie en quarts

Catastrophique... Barcola a vendanger comme toujours (ou presque) Kumbedi... No comment il n'avait pas sa place dans le 11... Quand est ce que les sélectionneurs des bleus vont comprendre que le meilleur ARD de France c'est Zaire Emery? Kumbedi, sur le but il le laisse partir dans son dos ... Il se fait prendre en 1ere avec le une deux de Guler...

LdN : La France mate la Turquie et se qualifie en quarts

Bien joué les gars ! 👊⚽🇨🇵

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