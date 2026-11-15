La Belgique écrase l’Italie, Domenech jubile





Pris en grippe par la presse italienne après avoir vivement critiqué la Nazionale malgré sa victoire sur la France de jeudi, Raymond Domenech a visiblement plus suivi le match entre la Belgique et l’Italie, que celui entre la France et la Turquie. L’ancien sélectionneur des Bleus s’est félicité de la large victoire des Diables Rouges sur le score de 4-1, et en a profité pour confirmer tout le mal qu’il pensait d’une sélection qu’il a toujours détesté.

« La France se qualifie logiquement. La Belgique écrase les Italiens qui confirment ce que l’on pensait d’eux », a asséné Raymond Domenech, qui ne lâche rien quand il s’agit de taper sur l’Italie, qui a eu le malheur de raviver de mauvais souvenirs à la France, et de s’en féliciter cette semaine.

Malgré l’élimination de cette Ligue des Nations, l’Italie a tout de même des raisons de se réjouir avec sa troisième place de la poule, juste derrière la France et la Belgique.