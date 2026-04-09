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OL : « Endrick invisible », l'Espagne panique

OL09 avr. , 15:00
parCorentin Facy
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Brillant à ses débuts avec l’OL, Endrick n’a plus marqué depuis le 18 janvier en Ligue 1. Même s’il a marqué contre le Celta Vigo en Europa League entre temps, l’attaquant prêté par le Real Madrid marque le pas.
Prêté à l’Olympique Lyonnais par le Real Madrid, Endrick a brillé à ses débuts en France. Un triplé contre Metz en Ligue 1, deux buts en deux matchs face à Lille et Laval en Coupe de France, et tout le peuple rhodanien était déjà conquis par la star brésilienne de 19 ans. La suite a été moins prolifique pour l’ancien joueur de Palmeiras, qui reste sur huit matchs consécutifs sans marquer en Ligue 1. Titulaire contre Le Havre, Monaco et Angers lors des trois dernières journées de championnat, Endrick n’a pas marqué et se montre surtout de moins en moins utile et pertinent dans le jeu de l’équipe.

« Endrick symbolise la panne offensive de l’OL »

Ce qui a tendance à inquiéter la presse espagnole, qui suit son prêt à l’OL avec attention et qui espère récupérer un joueur en pleine bourre au Real Madrid pour la saison 2026-2027. « Endrick symbolise la panne offensive de l’OL » écrit notamment le média espagnol Mundiario, avant de poursuivre. « Le Brésilien reste sur cinq matchs sans marquer, quatre avec Lyon et un avec sa sélection, et son influence sur le jeu diminue à chaque rencontre. Contre Angers, il a été quasiment invisible, à l'image d'une équipe qui ne se crée pas suffisamment d’occasions » décrivent nos confrères, puis de conclure.
« Sa prestation fut une fois de plus décevante. Un seul tir, et une implication offensive limitée. Malgré quelques éclairs de génie, son influence fut insuffisante pour changer le cours d'un match terne » conclut le média. Autant dire que l’Espagne se montre de plus en plus inquiète face aux prestations décevantes d’Endrick avec l’Olympique Lyonnais. Il reste six matchs à la star brésilienne pour retrouver son meilleur niveau, avec deux objectifs cruciaux à la clé : guider l’OL vers le top 4 en championnat sur un plan collectif, et se montrer pour gagner sa place avec le Brésil à la Coupe du monde d’un point de vue individuel.

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Deux objectifs cruciaux pour l’OL et pour Endrick, qui devront faire face à un calendrier corsé en cette fin de saison avec des matchs contre Lorient, le PSG, Auxerre, Rennes, Toulouse et Lens. Ensuite, il sera temps pour Endrick de retrouver la concurrence démentielle du Real Madrid, où il faudra être brillant pour espérer avoir du temps de jeu malgré la présence de joueurs tels que Vinicius ou encore Kylian Mbappé.
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Derniers commentaires

La dernière dinguerie de l'OM, Jérôme Alonzo dégoûté

Ah le Qatar est là depuis 1994? T'es un vrai 🤡 Entre 1994 et 2013 (donc sans QSI le 🤡...), soit 20 ans. Le PSG a gagné 13 titres dont 1 coupe d'Europe pendant que l'OM en a gagné moins de la moitier (6)...

« Michele Kang a sauvé l’OL » d’une mort certaine

Qu’est ce que t’es cretin ma pauvre flaque de pisse…

La dernière dinguerie de l'OM, Jérôme Alonzo dégoûté

Lui c'est chalgoumi bis, quand il parle ou écrit on comprend jamais rien à ce qu'il dit. 🤣🤣🤣

La dernière dinguerie de l'OM, Jérôme Alonzo dégoûté

Mais pourquoi tu commences en 1994, sans le Qatar vous êtes rien.

La dernière dinguerie de l'OM, Jérôme Alonzo dégoûté

Oh, j'assume que depuis qsi ils gagnent tout mais avant c'était pas le cas.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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