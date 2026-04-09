OL : « Endrick invisible », l'Espagne panique

Brillant à ses débuts avec l’OL, Endrick n’a plus marqué depuis le 18 janvier en Ligue 1. Même s’il a marqué contre le Celta Vigo en Europa League entre temps, l’attaquant prêté par le Real Madrid marque le pas.

Prêté à l’Olympique Lyonnais par le Real Madrid, Endrick a brillé à ses débuts en France. Un triplé contre Metz en Ligue 1, deux buts en deux matchs face à Lille et Laval en Coupe de France, et tout le peuple rhodanien était déjà conquis par la star brésilienne de 19 ans. La suite a été moins prolifique pour l’ancien joueur de Palmeiras , qui reste sur huit matchs consécutifs sans marquer en Ligue 1. Titulaire contre Le Havre, Monaco et Angers lors des trois dernières journées de championnat, Endrick n’a pas marqué et se montre surtout de moins en moins utile et pertinent dans le jeu de l’équipe.

« Endrick symbolise la panne offensive de l’OL »

Ce qui a tendance à inquiéter la presse espagnole, qui suit son prêt à l’OL avec attention et qui espère récupérer un joueur en pleine bourre au Real Madrid pour la saison 2026-2027. « Endrick symbolise la panne offensive de l’OL » écrit notamment le média espagnol Mundiario, avant de poursuivre. « Le Brésilien reste sur cinq matchs sans marquer, quatre avec Lyon et un avec sa sélection, et son influence sur le jeu diminue à chaque rencontre. Contre Angers, il a été quasiment invisible, à l'image d'une équipe qui ne se crée pas suffisamment d’occasions » décrivent nos confrères, puis de conclure.

« Sa prestation fut une fois de plus décevante. Un seul tir, et une implication offensive limitée. Malgré quelques éclairs de génie, son influence fut insuffisante pour changer le cours d'un match terne » conclut le média. Autant dire que l’Espagne se montre de plus en plus inquiète face aux prestations décevantes d’Endrick avec l’Olympique Lyonnais. Il reste six matchs à la star brésilienne pour retrouver son meilleur niveau, avec deux objectifs cruciaux à la clé : guider l’OL vers le top 4 en championnat sur un plan collectif, et se montrer pour gagner sa place avec le Brésil à la Coupe du monde d’un point de vue individuel.

Deux objectifs cruciaux pour l’OL et pour Endrick, qui devront faire face à un calendrier corsé en cette fin de saison avec des matchs contre Lorient, le PSG, Auxerre, Rennes, Toulouse et Lens. Ensuite, il sera temps pour Endrick de retrouver la concurrence démentielle du Real Madrid, où il faudra être brillant pour espérer avoir du temps de jeu malgré la présence de joueurs tels que Vinicius ou encore Kylian Mbappé.