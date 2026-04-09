Président de l’OM : La piste De Tavernost, « une très bonne idée »

Frank McCourt est toujours à la recherche de son futur président, qui aura pour mission de remplacer Pablo Longoria. Ces derniers jours, le nom de Nicolas de Tavernost a été évoqué. Une piste validée sur Ligue1+.

Patron démissionnaire de LFP Media, Nicolas de Tavernost va-t-il rebondir à un autre poste dans le football français au cours des prochains mois ? Contre toute attente, son nom a brièvement été évoqué parmi les potentiels successeurs de Pablo Longoria à la présidence de l’Olympique de Marseille. Les noms de Cyril Linette ou encore de Mohamed Bouhafsi ont aussi été cités, sans que l’on sache véritablement qui est la piste prioritaire des décideurs olympiens pour le moment. Frank McCourt a dressé le portait-robot de son futur président idéal dans une interview accordée au Journal du Dimanche il y a deux semaines.

Le natif de Boston souhaite faire venir un homme qui connaît bien le football français et qui est doté d’une importante expérience. Des qualités qui collent avec le profil de Nicolas de Tavernost, ex-patron de M6, des Girondins de Bordeaux et à l’origine de la création et du développement de la chaîne Ligue1+. Justement, sur l’antenne du diffuseur du championnat de France, l’émission le « Service Avant-Vente » animée par Nicolas Villas, Thibaut Giangrande et Houssem Loussaief s’est posée la question de savoir si Nicolas de Tavernost avait les épaules pour la présidence de l’Olympique de Marseille. Même si le débat a été amené sur le ton de l’humour, ce qui fait l’ADN de ce trio de journalistes et de cette émission, la piste a néanmoins été validée.

De Tavernost, le profil idéal pour l'OM

Thibaut Giangrande a même qualifié de « très bonne idée » la piste menant à l’ancien patron de M6 et des Girondins de Bordeaux. Un dossier sans doute plus sérieux que celui menant à Mohamed Bouhafsi. Même si son nom a été évoqué, comme relayé par Daniel Riolo sur les ondes de RMC, le journaliste de France Télévision ne semble pas faire partie des finalistes pour le poste de président de l’Olympique de Marseille. Son manque d’expérience pourrait notamment lui coûter la place, Frank McCourt souhaitant faire confiance à un homme ayant déjà un certain vécu dans le football français. C’est le cas de Nicolas de Tavernost : suffisant pour confier le poste au patron démissionnaire de LFP Media ?