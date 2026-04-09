180 ME pour Kvaratskhelia, le PSG s’amuse avec Arsenal

Buteur contre Liverpool (2-0) en quart de finale aller de la Ligue des Champions mercredi, Khvicha Kvaratskhelia plaît toujours autant à Arsenal. Mais les Gunners feraient mieux d’oublier l’ailier du Paris Saint-Germain, sauf s’ils acceptent de conclure un transfert complètement fou.

Elu homme du match face à Liverpool mercredi, Khvicha Kvaratskhelia donne pourtant raison à ses détracteurs. Certains estiment que l’ailier du Paris Saint-Germain attend les plus grands rendez-vous de la saison pour montrer son meilleur visage. La théorie s’est confirmée dans ce quart de finale aller de Ligue des Champions durant lequel l’international géorgien, au-delà de son joli but, a impressionné par sa capacité à faire la différence, mais aussi par son implication défensive.

Sa prestation va encore augmenter sa cote en Angleterre où plusieurs clubs rêvent de l’attirer. Selon le journaliste de CaughOffside Mark Brus, trois pensionnaires de Premier League ont pris des renseignements sur la situation de Khvicha Kvaratskhelia. En ce qui concerne deux d’entre eux, leur identité n’a pas filtré. Quant au troisième, il s’agit d’Arsenal dont l’intérêt est évoqué depuis plusieurs mois. Il faut croire que les Gunners insistent alors que la réponse du Paris Saint-Germain reste la même : l’ancien joueur de Naples n’est pas à vendre.

Arsenal persiste pour rien

Toutes les sources contactées par notre confrère relayent la même tendance, à l’exception d’une qui évoque un prix gigantesque. « Le PSG ne le vendra pas, sauf peut-être si Arsenal propose 180 millions d'euros, a appris le journaliste. Mais ça n'arrivera pas. » Un coup de pression du joueur aurait pu aider Arsenal à mettre la pression sur les dirigeants parisiens. Mais Khvicha Kvaratskhelia, recruté pour 80 millions d’euros en janvier 2025, n’a pas l’intention de quitter le Paris Saint-Germain cet été. Les Gunners ont donc tout intérêt à préparer une liste d’alternatives.