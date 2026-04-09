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Le PSG a joué contre des plots, Emmanuel Petit hallucine

PSG09 avr. , 14:30
parGuillaume Conte
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Difficile pour Emmanuel Petit de s'enflammer pour la victoire solide du PSG face à Liverpool. Pour le champion du monde, les Anglais n'ont pas été au niveau, ce qui a débouché sur ce non-match.
Tombé dans la partie de tableau la plus forte et la plus renommée de la Ligue des Champions, le PSG ne connait pour le moment aucun obstacle. Monaco a été écarté sans vraiment convaincre, avant une montée en puissance face à Chelsea et un carton 8-2 sur l’ensemble des deux matchs. Ce mercredi face à Liverpool, c’est un 2-0 net et sans bavure qui a sanctionné la différence de niveaux entre les deux équipes.

Le PSG a été fort, mais Liverpool a été encore plus nul

Il reste un match retour à Anfield qui peut être totalement différent si les Reds se réveillent, mais pour Emmanuel Petit, il est tout de même surprenant de voir cette formation de Liverpool aussi peu dangereuse sur 90 minutes. Matvey Safonov s’est frisé les moustaches en dehors de quelques sorites aériennes, et le PSG n’a pas été embêté par le champion d’Angleterre en titre qui n’a pas du tout impressionné Emmanuel Petit.
C’est ce que le consultant de RMC a dit dans des propos toujours très francs quand il est revenu sur la victoire du PSG, qu’il minimise tout de même grandement. « Vous êtes tellement à fond derrière le PSG. Je n'ai pas vu cette équipe de Liverpool aussi mauvaise depuis des lustres ! Les individualités ont été nullissimes. Van Dijk, c'était un plot ! Et face à ça, le PSG ne marque que deux buts. Je ne l’ai jamais vu aussi mauvais. Le PSG a été très bon mais la Premier League est nullissime cette saison. C’est la même chose contre Chelsea qui a été très mauvais. Peut-être que vous voyez le PSG trop beau », a souligné le champion du monde 1998, persuadé que, si Paris se qualifie, ce sera une autre musique contre le Bayern Munich si les Bavarois confirment leur belle victoire au Real Madrid de mardi soir.
Mais avant de se projeter sur le dernier carré, il y a tout de même un quart de finale retour à aller disputer à Liverpool, et une supériorité à confirmer pour terrasser une nouvelle équipe anglaise.
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Ah le Qatar est là depuis 1994? T'es un vrai 🤡 Entre 1994 et 2013 (donc sans QSI le 🤡...), soit 20 ans. Le PSG a gagné 13 titres dont 1 coupe d'Europe pendant que l'OM en a gagné moins de la moitier (6)...

« Michele Kang a sauvé l’OL » d’une mort certaine

Qu’est ce que t’es cretin ma pauvre flaque de pisse…

La dernière dinguerie de l'OM, Jérôme Alonzo dégoûté

Lui c'est chalgoumi bis, quand il parle ou écrit on comprend jamais rien à ce qu'il dit. 🤣🤣🤣

La dernière dinguerie de l'OM, Jérôme Alonzo dégoûté

Mais pourquoi tu commences en 1994, sans le Qatar vous êtes rien.

La dernière dinguerie de l'OM, Jérôme Alonzo dégoûté

Oh, j'assume que depuis qsi ils gagnent tout mais avant c'était pas le cas.

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
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49281549553718
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Monaco
49281549493910
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7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
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9
Lorient
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10
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18
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