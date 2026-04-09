Le PSG a joué contre des plots, Emmanuel Petit hallucine

Difficile pour Emmanuel Petit de s'enflammer pour la victoire solide du PSG face à Liverpool. Pour le champion du monde, les Anglais n'ont pas été au niveau, ce qui a débouché sur ce non-match.

Tombé dans la partie de tableau la plus forte et la plus renommée de la Ligue des Champions , le PSG ne connait pour le moment aucun obstacle. Monaco a été écarté sans vraiment convaincre, avant une montée en puissance face à Chelsea et un carton 8-2 sur l’ensemble des deux matchs. Ce mercredi face à Liverpool, c’est un 2-0 net et sans bavure qui a sanctionné la différence de niveaux entre les deux équipes.

Le PSG a été fort, mais Liverpool a été encore plus nul

Il reste un match retour à Anfield qui peut être totalement différent si les Reds se réveillent, mais pour Emmanuel Petit, il est tout de même surprenant de voir cette formation de Liverpool aussi peu dangereuse sur 90 minutes. Matvey Safonov s’est frisé les moustaches en dehors de quelques sorites aériennes, et le PSG n’a pas été embêté par le champion d’Angleterre en titre qui n’a pas du tout impressionné Emmanuel Petit.

C’est ce que le consultant de RMC a dit dans des propos toujours très francs quand il est revenu sur la victoire du PSG, qu’il minimise tout de même grandement. « Vous êtes tellement à fond derrière le PSG. Je n'ai pas vu cette équipe de Liverpool aussi mauvaise depuis des lustres ! Les individualités ont été nullissimes. Van Dijk, c'était un plot ! Et face à ça, le PSG ne marque que deux buts. Je ne l’ai jamais vu aussi mauvais. Le PSG a été très bon mais la Premier League est nullissime cette saison. C’est la même chose contre Chelsea qui a été très mauvais. Peut-être que vous voyez le PSG trop beau », a souligné le champion du monde 1998, persuadé que, si Paris se qualifie, ce sera une autre musique contre le Bayern Munich si les Bavarois confirment leur belle victoire au Real Madrid de mardi soir.

Mais avant de se projeter sur le dernier carré, il y a tout de même un quart de finale retour à aller disputer à Liverpool, et une supériorité à confirmer pour terrasser une nouvelle équipe anglaise.