L’arbitre de Barça-Atlético viré par l’UEFA ?

Battu à domicile par l’Atlético Madrid (0-2) mercredi en quart de finale aller de la Ligue des Champions, le FC Barcelone se plaint d’une décision d’Istvan Kovacs. L’arbitre de la rencontre n’a pas accordé un penalty aux Blaugrana sur une drôle de situation. Ce qui pourrait lui coûter cher d’ici la fin de la saison.

Le FC Barcelone ne digère pas sa défaite. Au Camp Nou, les hommes d’Hansi Flick se sont inclinés face à l’Atlético Madrid mercredi en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Le carton rouge infligé à leur défenseur central Pau Cubarsi en fin de première période a pesé. Mais depuis le coup de sifflet final, les Blaugrana se plaignent d’un tout autre fait de jeu.

On jouait la 54e minute lorsque les Colchoneros devaient effectuer un simple six mètres. Le gardien Juan Musso semble remettre le ballon en jeu avec une passe du pied vers son coéquipier Marc Pubill. Mais le défenseur central saisit le ballon de la main pour le replacer avant de rejouer le six mètres. L’arbitre Istvan Kovacs a laissé jouer et n’a pas été contacté par ses assistants à la VAR. De quoi provoquer la colère du Barça et de son entraîneur Hansi Flick.

« Je ne comprends pas pourquoi la VAR n'est pas intervenue, s’est étonné l’Allemand. Tout le monde peut faire des erreurs, mais à quoi sert la VAR ? Ça devrait être penalty, deuxième carton jaune et rouge. Ça, ça ne peut pas arriver. » Ce n’est pas la première fois que cette situation litigieuse intervient. Certains arbitres préfèrent fermer les yeux sur ce qui ressemble davantage à une incompréhension entre deux coéquipiers, tandis que d’autres n’hésitent pas à siffler penalty.

En novembre 2024, lors d’un match de Ligue des Champions perdu à Bruges (1-0), Aston Villa avait effectivement subi cette mésaventure. Alors, Istvan Kovacs s’est-il trompé ? D’après Mundo Deportivo, l’arbitre roumain, aidé par la VAR sur l'exclusion de Pau Cubarsi, risque d’attirer l’attention de l’UEFA. L’instance européenne, qui a déjà choisi ses officiels pour les quarts retours, pourrait bien écarter Istvan Kovacs sachant que ce dernier avait dirigé la finale de la C1 la saison dernière.