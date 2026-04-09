Kovacs

L’arbitre de Barça-Atlético viré par l’UEFA ?

Ligue des Champions09 avr. , 16:00
parEric Bethsy
4
Battu à domicile par l’Atlético Madrid (0-2) mercredi en quart de finale aller de la Ligue des Champions, le FC Barcelone se plaint d’une décision d’Istvan Kovacs. L’arbitre de la rencontre n’a pas accordé un penalty aux Blaugrana sur une drôle de situation. Ce qui pourrait lui coûter cher d’ici la fin de la saison.
Le FC Barcelone ne digère pas sa défaite. Au Camp Nou, les hommes d’Hansi Flick se sont inclinés face à l’Atlético Madrid mercredi en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Le carton rouge infligé à leur défenseur central Pau Cubarsi en fin de première période a pesé. Mais depuis le coup de sifflet final, les Blaugrana se plaignent d’un tout autre fait de jeu.
On jouait la 54e minute lorsque les Colchoneros devaient effectuer un simple six mètres. Le gardien Juan Musso semble remettre le ballon en jeu avec une passe du pied vers son coéquipier Marc Pubill. Mais le défenseur central saisit le ballon de la main pour le replacer avant de rejouer le six mètres. L’arbitre Istvan Kovacs a laissé jouer et n’a pas été contacté par ses assistants à la VAR. De quoi provoquer la colère du Barça et de son entraîneur Hansi Flick.
« Je ne comprends pas pourquoi la VAR n'est pas intervenue, s’est étonné l’Allemand. Tout le monde peut faire des erreurs, mais à quoi sert la VAR ? Ça devrait être penalty, deuxième carton jaune et rouge. Ça, ça ne peut pas arriver. » Ce n’est pas la première fois que cette situation litigieuse intervient. Certains arbitres préfèrent fermer les yeux sur ce qui ressemble davantage à une incompréhension entre deux coéquipiers, tandis que d’autres n’hésitent pas à siffler penalty.
En novembre 2024, lors d’un match de Ligue des Champions perdu à Bruges (1-0), Aston Villa avait effectivement subi cette mésaventure. Alors, Istvan Kovacs s’est-il trompé ? D’après Mundo Deportivo, l’arbitre roumain, aidé par la VAR sur l'exclusion de Pau Cubarsi, risque d’attirer l’attention de l’UEFA. L’instance européenne, qui a déjà choisi ses officiels pour les quarts retours, pourrait bien écarter Istvan Kovacs sachant que ce dernier avait dirigé la finale de la C1 la saison dernière.

Champions League

08 avril 2026 à 21:00
FC Barcelona
0
2
Match terminé
Atlético Madrid
Álvarez45'Sørloth70'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
J. Cavaco Cancelo
FC BarcelonaFC Barcelona
Remplacement
86
ENTRE
A. Balde Martínez
FC BarcelonaFC Barcelona
SORT
J. Cavaco Cancelo
FC BarcelonaFC Barcelona
Remplacement
80
ENTRE
N. González
Atlético MadridAtlético Madrid
SORT
A. Griezmann
Atlético MadridAtlético Madrid
Remplacement
80
ENTRE
T. Almada
Atlético MadridAtlético Madrid
SORT
G. Simeone
Atlético MadridAtlético Madrid
Voir Les Détails Complets Du Match
4
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Derniers commentaires

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Si Lyon perd et que l’adversaire fait ça je réclame le penalty aussi perso ^^

Il crève l'écran au PSG et refuse l'offre de Luis Campos

encore un jeune ingrat... dégage ! je te souhaite une carriere a la Tanguy Nianzou que TOUT LE MONDE A OUBLIE et qui était promis a un bel avenir (comme WZE) mais vas y petit con !

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
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2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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