La presse madrilène envoie Endrick à l’OM

Absent des plans de l’entraîneur Xabi Alonso, Endrick envisage de quitter le Real Madrid cet hiver. L’attaquant brésilien ne manque pas de sollicitations et peut notamment compter sur l’approche de l’Olympique de Marseille, que la presse madrilène considère comme une très bonne option pour le Merengue.

Xabi Alonso a beau tempérer les informations sur Endrick, la tendance se confirme jour après jour. L’attaquant de 19 ans ne supporte plus sa situation au Real Madrid. Revenu après de longs mois d’absence, le Brésilien avait forcément hâte de retrouver la compétition. Mais depuis son retour en septembre, soit depuis six matchs toutes compétitions confondues, l’entraîneur espagnol l’a laissé sur le banc des remplaçants. Endrick a donc fini par perdre patience dimanche dernier.

Lorsqu’il s’est aperçu qu’il n’entrerait pas en jeu face à Getafe (victoire 0-1), le Merengue a passé sa colère sur une bouteille d'eau au sol. Et dans les heures qui ont suivi, plusieurs sources affirmaient que l’international auriverde, jusqu’ici opposé à l’idée d’un départ, sera finalement prêt à partir cet hiver. Ce changement de plan a évidemment alerté ses courtisans, à commencer par l’Olympique de Marseille qui suit ce dossier depuis plusieurs semaines. Reste à savoir si le pensionnaire du Vélodrome aura les arguments pour convaincre un joueur de ce calibre. On peut penser que d’autres clubs ambitieux se mêleront à la lutte.

La question se pose dans la capitale espagnole où le journaliste Andrés Onrubia Ramos a validé la piste menant à la cité phocéenne. « Pour moi, l'OM serait une destination idéale pour Endrick, a approuvé notre confrère du quotidien madrilène As. Gouiri s'est fait opérer de l'épaule et Aubameyang sera absent pendant un mois pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et dans un championnat qui encourage les jeunes talents, cela lui conviendrait parfaitement. » Rappelons que le Real Madrid et Endrick n'envisagent qu'un prêt sans option d'achat.