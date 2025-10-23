ICONSPORT_271271_0005
Endrick

La presse madrilène envoie Endrick à l’OM

OM23 oct. , 18:30
parEric Bethsy
3
Absent des plans de l’entraîneur Xabi Alonso, Endrick envisage de quitter le Real Madrid cet hiver. L’attaquant brésilien ne manque pas de sollicitations et peut notamment compter sur l’approche de l’Olympique de Marseille, que la presse madrilène considère comme une très bonne option pour le Merengue.
Xabi Alonso a beau tempérer les informations sur Endrick, la tendance se confirme jour après jour. L’attaquant de 19 ans ne supporte plus sa situation au Real Madrid. Revenu après de longs mois d’absence, le Brésilien avait forcément hâte de retrouver la compétition. Mais depuis son retour en septembre, soit depuis six matchs toutes compétitions confondues, l’entraîneur espagnol l’a laissé sur le banc des remplaçants. Endrick a donc fini par perdre patience dimanche dernier.

Lire aussi

OM : Endrick et le Real disent oui, mais à une conditionOM : Endrick et le Real disent oui, mais à une condition
Lorsqu’il s’est aperçu qu’il n’entrerait pas en jeu face à Getafe (victoire 0-1), le Merengue a passé sa colère sur une bouteille d'eau au sol. Et dans les heures qui ont suivi, plusieurs sources affirmaient que l’international auriverde, jusqu’ici opposé à l’idée d’un départ, sera finalement prêt à partir cet hiver. Ce changement de plan a évidemment alerté ses courtisans, à commencer par l’Olympique de Marseille qui suit ce dossier depuis plusieurs semaines. Reste à savoir si le pensionnaire du Vélodrome aura les arguments pour convaincre un joueur de ce calibre. On peut penser que d’autres clubs ambitieux se mêleront à la lutte.
La question se pose dans la capitale espagnole où le journaliste Andrés Onrubia Ramos a validé la piste menant à la cité phocéenne. « Pour moi, l'OM serait une destination idéale pour Endrick, a approuvé notre confrère du quotidien madrilène As. Gouiri s'est fait opérer de l'épaule et Aubameyang sera absent pendant un mois pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et dans un championnat qui encourage les jeunes talents, cela lui conviendrait parfaitement. » Rappelons que le Real Madrid et Endrick n'envisagent qu'un prêt sans option d'achat.
3
Articles Recommandés
Stade Vigo Nice Europa
Europa League

Celta Vigo - Nice : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

Stade Lille Europa
Europa League

Lille - PAOK Salonique : les compos (21h00 sur Canal+)

ICONSPORT_144837_0083
OM

OM-Lens : Thauvin va faire pleurer Marseille

bordeaux le matmut atlantique ou la faillite iconsport 238162 0162 381062
Bordeaux

Bordeaux : Un candidat à la Mairie promet du lourd pour les Girondins

Fil Info

20:00
Celta Vigo - Nice : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)
20:00
Lille - PAOK Salonique : les compos (21h00 sur Canal+)
20:00
OM-Lens : Thauvin va faire pleurer Marseille
19:30
Bordeaux : Un candidat à la Mairie promet du lourd pour les Girondins
19:00
Beraldo à la porte, le PSG a trouvé son remplaçant en L1
18:30
TV : OL - Bâle, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
18:10
Le PSG boycotté par l’UEFA, c’est inexplicable
17:55
Strasbourg - Jagiellonia Białystok : Les compos (18h45 sur Canal+ Sport)

Derniers commentaires

De Zerbi fait perdre l'OM, ce consultant accuse

en lisant ton vomi sur tous les articles sur ce match, oui car pas un seul n echappe a ta dob verbale, tu n arrives pas a dire que le premier jaune , il est à 2,5M et que le ballon part fort. a aucun moment il ne peut enlever sa main. mais en parlant d ego surdimentionné, je pense que ta haine et ta debilité sont a un niveau stratospherique. trouves toi une occupation qui ne joue pas sur ton intellect de babouin....

La presse madrilène envoie Endrick à l’OM

Quand tu n'a pas les moyens d'acheter tu te fais prêter des joueurs. Marseille fait avec ses moyens En prêt tu as Medina, wheah, O'Riley, Verminenen et pavard. O'Riley n'ayant pas d'OA Hendrick serait un rajout de plus aux prêts. Mais ce serait un bon ajout au pire tu ne risques rien pour l'OM

De Zerbi fait perdre l'OM, ce consultant accuse

es qu il a fait ses changements a la mi tps, j ai dit a mes potes, c est fini on va perdre. ça n a pas loupé. j aurais sorti Weah pour Murillo point barre. le reste je changeais rien. Là on sortait plus de notre camp. c etait previsible Au pire tu fais une def a 4. un milieu a 3 et 2 att. ou. 441.... pas 9. 1

De Zerbi fait perdre l'OM, ce consultant accuse

absolument sur tous les articles de l OM. t es malade mec. consulte.... t as un probleme

Loin de l’OL, Textor a vécu le meilleur moment de sa vie

Bravo Johnny. beau travail

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading