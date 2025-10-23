De Zerbi fait perdre l'OM, ce consultant accuse

De Zerbi a eu une lecture de match froussarde et il prend le résultat en pleine gueule- Walid Acherchour
Ça suffit de chercher des circonstances qui footballistquement n'ont aucune Valeur . Le foot se joue 11 contre 11 joueurs Tu oublies que lille Monaco et Montpellier ont été sacrés champion de France de FRANCE devant le PSG . Alors que le budget de l'OM était 2 fois plus que Lille ,4 fois plus que Montpellier et presque égal à celui de Monaco
Cette competition est celle qui rapporte le plus à l'UEFA donc c'est normal de bien rétribier les équipes qualifiées
Il a la confiance de L.E et la justifie.Il a du culot, du talent .Il s'affirme à chaque sortie on peut compter sur son implication.
Il confirme à chaque match sa valeur.On doit le rétribuer à la hauteur de ses performances
On a 2 lateraux monstrueux qui abattent un travail énorme dans des montées offensives et qui retournent defendre dans des chevauchées fantastiques.Pacho est aussi tres brillant.Hélas on en a eu un qui a merdé sur toute la ligne.Esperons qu'il tire leçon de ses erreurs et qu'il se remette sur de bon rails
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|12
|7
|5
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|16
|10
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|15
|12
|3
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
|8
|2
|5
|1
|11
|12
|-1
|10
|8
|3
|1
|4
|13
|15
|-2
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|14
|0
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|19
|-7
|7
|8
|2
|1
|5
|7
|12
|-5
|6
|8
|1
|3
|4
|5
|9
|-4
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|8
|0
|2
|6
|5
|20
|-15
0⃣ "La lecture du match de De Zerbi : c'est zéro ! C'est un coach qui parle toujours de courage et ce soir il dénature son équipe. C'est une lecture froussarde qui te fait perdre le match." 🗣️ @walidacherchour