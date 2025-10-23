De Zerbi fait perdre l'OM, ce consultant accuse

L’OM est en furie contre l’arbitrage après sa défaite contre le Sporting Portugal mercredi en Ligue des Champions. Le coaching de Roberto De Zerbi est pourtant discutable et fait aussi partie des raisons de la défaite olympienne.

Auteur d’une première mi-temps aboutie, l’Olympique de Marseille a tout perdu après le repos contre le Sporting Portugal. Le carton rouge d’Emerson Palmieri a totalement plombé les joueurs de Roberto De Zerbi et l’entraîneur italien lui-même s’est pris les pieds dans le tapis. En sortant Mason Greenwood et Arthur Vermeeren à la mi-temps puis Timothy Weah et Igor Paixao à l’heure de jeu, l’ancien entraîneur de Brighton a donné un visage très défensif à son équipe. Celle-ci n’a fait que subir, jusqu’au moment où elle a craqué par deux fois. L’OM est donc reparti de Lisbonne avec une défaite très frustrante dans les valises et Roberto De Zerbi en est le principal responsable selon Walid Acherchour.

« Sur sa lecture de match, c’est zéro. Tu prends le coup derrière la tête du carton rouge d’Emerson. Mais ensuite, tu reprends deux balles avec la sortie de Vermeeren qui est pour moi le meilleur milieu de terrain en première mi-temps. Et puis la sortie de Greenwood plutôt que de sortir Paixao. Je pensais vraiment qu’il allait garder Greenwood derrière Aubameyang pour faire le lien entre les milieux et Aubameyang pour continuer à représenter une crainte pour l’adversaire. Tu sors Vermeeren au milieu de terrain pour mettre O’Riley et Gomes 15 minutes après alors que Vermeeren était le meilleur de l’équipe pour gérer le tempo. Je n’ai pas du tout compris » analyse le chroniqueur du Winamax FC avant de conclure.

De Zerbi a eu une lecture de match froussarde et il prend le résultat en pleine gueule - Walid Acherchour

« Ce qui me dérange avec De Zerbi sur ce match, c’est que c’est un entraîneur qui parle toujours de courage, d’ambition. Mais sur ce match, il dénature son équipe, il se renie. Ce n’est pas l’ADN de De Zerbi, ce n’est pas ce qu’il veut développer. Il a eu une lecture de match froussarde et il prend le résultat en pleine gueule » a développé le consultant, pas convaincu du tout par les choix effectués par Roberto De Zerbi pour tenter de compenser l’infériorité numérique de son équipe après le carton rouge distribué à l’encontre d’Emerson. Un avis partagé par de nombreux observateurs du club phocéens, qui ne remettent pas en question Roberto De Zerbi après un seul match raté mais qui reconnaissent que le coach italien n’a sans doute pas été le plus inspiré au Portugal ce mercredi lors de la 3e journée de Ligue des Champions.