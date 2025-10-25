Marseille s'enflamme, l'OM reçoit un avertissement

L'OM réalise de très belles choses en Ligue 1 depuis quelques semaines. Certains fans et observateurs phocéens rêvent même du titre cette saison en championnat.

Dans le monde du football, tout va très vite. L' OM a récemment pu le constater. Si tout va bien en Ligue 1, les choses sont différentes en Ligue des champions. Les Phocéens devront relever la tête contre Lens ce samedi soir après leur défaite au Sporting dans la semaine en Europe. Roberto De Zerbi veut que son groupe garde calme et sérénité pour aller de l'avant. L'idée est de ne surtout pas s'enflammer, sous peine de vivre de grandes désillusions. Mais l'OM est bel et bien premier de Ligue 1 pour le moment et les fans sont logiquement bouillants dans la perspective de soulever le titre en fin d'exercice. Mais Bruno Germain, passé par Marseille dans sa carrière, ne veut lui pas s'enflammer.

L'OM invité à se calmer

Dans une interview accordée au Parisien, l'ancien milieu défensif a en effet indiqué concernant les chances de Marseille de soulever le titre : « Comme j’ai un peu le cœur marseillais, j’espère me tromper, mais je ne vois pas l’OM rester devant sur la durée. L’écart sera peut-être moins important que par le passé, mais si Paris récupère ses blessés, comme ça semble arriver, il n’y aura pas photo. Là, tout le monde s’emballe car cela fait des années que Marseille n’a pas été en tête en novembre. L’OM fait un bon début de saison, c’est sûr. Mais c’est un peu tôt pour crier haut et fort que ça va jouer des coudes toute la saison. Il faut faire preuve d’humilité, s’accrocher, avancer masqué et on fera les comptes en fin de saison ».

Ce samedi soir donc, l'OM se rend à Lens pour tenter de garder la tête. Le PSG jouera de son côté un peu plus tôt sur la pelouse de Brest. Les Phocéens espèrent montrer un peu plus leurs ambitions à des Franciliens qui récupèrent leurs blessés et qui viennent d'étriller le Bayer en Ligue des champions.