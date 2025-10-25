Marseille s'enflamme, l'OM reçoit un avertissement

ICONSPORT_248871_0019
L'OM réalise de très belles choses en Ligue 1 depuis quelques semaines. Certains fans et observateurs phocéens rêvent même du titre cette saison en championnat. 
Dans le monde du football, tout va très vite. L'OM a récemment pu le constater. Si tout va bien en Ligue 1, les choses sont différentes en Ligue des champions. Les Phocéens devront relever la tête contre Lens ce samedi soir après leur défaite au Sporting dans la semaine en Europe. Roberto De Zerbi veut que son groupe garde calme et sérénité pour aller de l'avant. L'idée est de ne surtout pas s'enflammer, sous peine de vivre de grandes désillusions. Mais l'OM est bel et bien premier de Ligue 1 pour le moment et les fans sont logiquement bouillants dans la perspective de soulever le titre en fin d'exercice. Mais Bruno Germain, passé par Marseille dans sa carrière, ne veut lui pas s'enflammer. 

L'OM invité à se calmer 

Dans une interview accordée au Parisien, l'ancien milieu défensif a en effet indiqué concernant les chances de Marseille de soulever le titre : « Comme j’ai un peu le cœur marseillais, j’espère me tromper, mais je ne vois pas l’OM rester devant sur la durée. L’écart sera peut-être moins important que par le passé, mais si Paris récupère ses blessés, comme ça semble arriver, il n’y aura pas photo. Là, tout le monde s’emballe car cela fait des années que Marseille n’a pas été en tête en novembre. L’OM fait un bon début de saison, c’est sûr. Mais c’est un peu tôt pour crier haut et fort que ça va jouer des coudes toute la saison. Il faut faire preuve d’humilité, s’accrocher, avancer masqué et on fera les comptes en fin de saison »

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
9823314140
13
Nantes
99234710-3
14
Lorient
882241219-7
15
Auxerre
78215712-5
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

