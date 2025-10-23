ICONSPORT_144837_0083

OM-Lens : Thauvin va faire pleurer Marseille

OM23 oct. , 20:00
parGuillaume Conte
Le RC Lens se déplace à l'OM ce samedi soir en Ligue 1. Florian Thauvin peut-il jouer un mauvais tour à son ancienne équipe en allant lui piquer sa place de leader ? Pierre Sage y croit à fond. 
Pour la première fois depuis qu’il a quitté l’OM, Florian Thauvin rejouera en Ligue 1 au Stade Vélodrome. Pour celui qui a vu sa cote de sympathie grimper auprès du grand public avec son choix de revenir en France, l’accueil devrait être correct. A deux reprises, l’ailier a porté le maillot provençal. Même s’il y a parfois eu des accrochages avec ses coéquipiers, il a toujours su apporter sa pierre à d’édifice et était même un joueur très efficace. 
C’est un peu moins le cas maintenant, où il adore oeuvrer à la création du jeu et regarde moins ses statistiques personnelles. Néanmoins, le match à Marseille sera forcément particulier pour lui, et les conséquences ne vont pas être bonnes pour l’OM. C’est ce qu’a fait savoir Pierre Sage en conférence de presse, pas loin de confirmer l’adage selon lequel les joueurs brillent toujours contre leur ancien club. 
Florian Thauvin s'est fait adopter rapidement au RC Lens
« Par rapport à Marseille, on avait déjà eu le même genre de question avant Lille, même si son bail avait été plus que court là-bas. A Marseille, il a marqué de son empreinte une période de ce club et je sais que c'est un club qui l'a beaucoup marqué aussi. Cela sera un match particulier pour lui. En général, quand les matchs sont particuliers, que ce soit contre Lille ou le PSG pour d'autres raisons, il fait un bon match. Donc on attend de lui qu’il fasse un bon match », a livré Pierre Sage, le coach du RC Lens. 
Si les supporters ne devraient pas inonder Florian Thauvin de sifflets, ils n’apprécieraient pas vraiment de le voir briller en coupant l’herbe sous le pied du leader de la Ligue 1. Un statut toutefois fragile puisque, en cas de victoire, Lens passerait devant l’OM au classement ce week-end. 
