Manchester United tente un coup diabolique à l'OM

Taille patron depuis sa signature à l’OM en provenance de West Ham, Nayef Aguerd laisse de gros regrets en Premier League, où Manchester United se verrait bien récupérer l’international marocain de 29 ans.
Recruté par l’OM lors des dernières heures du mercato pour 23 millions d’euros, Nayef Aguerd a réussi ses grands débuts avec l’Olympique de Marseille. Titulaire contre Lorient, le PSG et Strasbourg ce vendredi, l’international marocain s’impose déjà comme une figure incontournable du onze de départ de Roberto De Zerbi. Fort dans les duels et d’une propreté rare sur le plan technique, Nayef Aguerd est déjà indispensable à Marseille.
Sa réussite laisse de gros regrets en Angleterre. Les supporters de West Ham, qui vivent un début de saison chaotique, sont furieux de voir que leur club a vendu un tel joueur cet été. D’après les informations du site Fichajes, les Hammers ne sont d’ailleurs pas les seuls à suivre de près les performances du défenseur de l’OM en Ligue 1. Et pour cause, le média nous apprend que Manchester United est très intéressé par un potentiel transfert de Nayef Aguerd l’été prochain.

Manchester United intéressé par Aguerd ?

Alors que le joueur vient de débarquer à Marseille, il suscite déjà un vif intérêt de la part des Red Devils. Un intérêt surprenant mais que Manchester United pourrait concrétiser avec une offre ferme l’été prochain pour tenter de rapatrier Nayef Aguerd en Angleterre selon le média. Reste que du côté de l’Olympique de Marseille, l’idée est clairement de conserver le défenseur marocain pour plusieurs années, après avoir lourdement investi pour le faire venir à la fin du mois d’août.

