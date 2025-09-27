L'OM aidé par l'arbitrage, Nabil Djellit est brutal

L'Olympique de Marseille s'est imposé à Strasbourg vendredi soir. Mais pour Nabil Djellit et d'autres observateurs, l'arbitre du match a été plutôt favorable à l'OM.

Pas un match ne se termine sans une polémique arbitrale, et le Strasbourg-OM de vendredi soir à la Meinau. Jérémie Pignard, qui officiait lors de ce choc de la Ligue 1 a été accusé par les supporters strasbourgeois d'avoir été trop gentil avec les joueurs marseillais. Et sur X (anciennement Twitter), Nabil Djellit, journaliste de France-Football, estime ainsi que Nayef Aguerd, déja averti, aurait dû être expulsé après une faute grossière, tandis qu'une main de Benjamin Pavard en pleine surface n'a même pas été checkée par la VAR. S'il ne conteste pas le résultat final et la victoire de l'Olympique de Marseille, Nabil Djellit fait tout de même le constat que l'arbitre a été très compréhensif avec l'OM.

S'agissant de la main de Benjamin Pavard, on se retrouve dans la polémique éternelle sur la main collée au corps, tandis que concernant Nayef Aguerd, effectivement, Jérémie Pignard aurait pu donner un deuxième avertissement, et donc expulser le joueur de l'Olympique de Marseille. Certains supporters de l'OM le reconnaissent d'ailleurs sans discuter, preuve que l'on peut discuter parfois sur les réseaux sociaux sans se faire insulter. Quant à Nabil Djellit, il a forcément eu droit à son lot d'insultes, ce qui visiblement ne l'empêche pas de garder son franc-parler.