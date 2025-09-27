L'OM aidé par l'arbitrage, Nabil Djellit est brutal

Ca servira plus au rayonnement du Koweit...
On en donne bien pour un match acheté 🤭
Tiens donc ça pleure tout à coup 🤣 Karma ? Qu'ils s'estiment heureux de pouvoir le jouer eux qui ne sont champions de rien du tout ...
Comme d'habitude cette année. Ils ont bien dit qu'une qualif est vitale donc ils seront aidés à finir au minimum 2e, au passage ca arrangera l'Omfp pour vendre la L1. 😉 Comme le maintien artificiel de l'OL.
En C3 et C4 hein et le Bayern joue la Lec et tous les ans
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|13
|7
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|10
|4
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|7
|9
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|4
|6
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|9
|12
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|6
|8
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|3
|5
|4
|5
|1
|1
|3
|-7
|6
|13
|1
|5
|0
|1
|4
|-8
|5
|13
Aguerd aurait pu être expulsé, la main de Pavard aurait dû être checkée par la VAR. L'OM s'en sort bien au niveau de l'arbitrage... #RSCAOM