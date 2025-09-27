OM : De Zerbi est malin

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille le sait, depuis la victoire contre le PSG, les supporters de l'OM s'enflamment. Mais Roberto De Zerbi veut éviter cela et il ramène tout le monde à la raison.

Par son attitude lundi après le match contre Paris, Roberto De Zerbi a donné un énorme coup de boost au moral des fans phocéens. Et la victoire arrachée vendredi soir à Strasbourg a nourri cette ferveur, d'autant que le scénario offert par Aubameyang et ses coéquipiers a été renversant. Alors, sentant qu'avant le match contre l'Ajax il fallait ramener tout le monde à la raison, l'entraîneur italien de l'Olympique de Marseille a tenu un discours très pragmatique pour rappeler qu'à cet instant de la saison, l'OM ne devait pas s'emballer, tout n'étant pas parfait malgré la série actuelle.

L'OM a encore des progrès à faire

Dans les couloirs de la Meinau, et face aux journalistes, Roberto de Zerbi n'a pas voulu rouler des mécaniques, malgré la première place provisoire de l'OM en Ligue 1. « Le Marseille du mois d'août n’est pas encore très loin. On ne peut jamais se relâcher, il faut toujours être humble. Il ne faut jamais oublier le match contre Rennes, Lyon. C’était différent contre le PSG. Ce n’est pas le résultat qui change les choses. Si on n’avait pas gagné contre Strasbourg, j’aurais été heureux quand même. », a expliqué l'entraîneur de l'Olympique de Marseille.