Brahim Diaz et Igor Paixao

L'UEFA console l'OM avec un chèque monstrueux

OM19 sept. , 17:20
parCorentin Facy
Battu par le Real Madrid lors de la première journée de Ligue des Champions (2-1), l’OM peut se consoler avec un chèque colossal signé par l’UEFA.
Après la défaite contre le Real Madrid mardi soir lors de la première journée de Ligue des Champions, les joueurs et les dirigeants de l’OM étaient très frustrés. Il y avait de quoi, après une performance aboutie et une défaite concédée sur deux penaltys dont un très litigieux à dix minutes de la fin du match. Dans son communiqué sur l’utilisation de la VAR lors de la première journée de C1, l’UEFA n’est d’ailleurs pas revenu sur la main de Facundo Medina, jugeant que l’arbitre du match avait donc pris la bonne décision.
De quoi bouillir pour les dirigeants phocéens, qui vont néanmoins pouvoir se consoler avec un très gros chèque signé par l’instance qui organise la Ligue des Champions. Et pour cause, le média Sportune nous apprend que l’Olympique de Marseille doit percevoir ce vendredi la somme de 30 millions d’euros. Cette somme correspond à la prime de qualification du club phocéen et 75% du « pilier-valeur », variable et qui dépend des droits TV ainsi que du classement UEFA.

En fonction de son parcours, l’OM percevra d’autres primes de la part de l’instance mais celle-ci sera quoi qu’il arrive la plus conséquente. Une excellente nouvelle pour Pablo Longoria et pour Medhi Benatia, lesquels avaient bien sûr budgété cette entrée d’argent au moment de réaliser leur mercato en investissant massivement sur des joueurs tels que Nayef Aguerd, Timothy Weah, Igor Paixao ou encore Facundo Medina. Les dirigeants olympiens espèrent maintenant que Roberto De Zerbi parviendra à hisser l’OM dans le top 24 de la Ligue des Champions afin de passer un tour supplémentaire. Et ainsi toucher de nouvelles primes de la part de l’UEFA au cours de la saison.
