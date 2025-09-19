ICONSPORT_243592_0006
Mario Stroeykens

L'OM se réserve une pépite belge pour janvier 2026

OM19 sept. , 12:20
parClaude Dautel
Le mercato d'été est terminé depuis un peu plus de deux semaines, mais du côté de Pablo Longoria et Medhi Benatia le travail a déjà commencé pour la fenêtre hivernale des transferts. Mario Stroeykens, le jeune milieu offensif belge d'Anderlecht, est toujours convoité par l'OM. 
Les dirigeants marseillais ont de la suite dans les idées, et s'ils n'ont pas réussi à faire signer Mario Stroeykens lors du récent mercato ou même l'hiver dernier, ils n'ont pas renoncé à faire venir celui qui a été international dans toutes les catégories de jeunes avec la Belgique. Sous contrat avec Anderlecht jusqu'en 2026, le milieu de terrain de 20 ans a désormais les cartes en main concernant son avenir, et un départ des Mauves est envisageable en janvier prochain, histoire que le club belge touche tout de même un chèque. Le compte insider Le Petit OM confirme ce vendredi que Pablo Longoria et Medhi Benatia reviendront bien à la charge auprès d'Anderlecht pour Mario Stroeykens, malgré l'échec des dernières négociations. L'OM a de la suite dans les idées et ne restera pas sur échec.
L'OM tient son numéro 10 en Belgique
En effet, les responsables de l'Olympique de Marseille avaient tenté, en vain, de convaincre le club belge de laisser partir Mario Stroeykens, Anderlecht réclamant entre 15 et 20 millions d'euros pour leur joueur. L'OM avait laissé tomber, estimant ce prix abusif, ce que d'autres clubs européens avaient, eux aussi, décidé de faire, estimant l'appétit belge trop énorme. Mais le temps joue désormais en défaveur d'Anderlecht, et le jeune numéro 1 risque de bouger en janvier 2026. « L’OM pourrait bien retenter sa chance l'hiver prochain ou cet été en tant que joueur libre pour l'un des U21 les plus talentueux au poste de numéro 10. Ses caractéristiques concordent parfaitement au style De Zerbi. Bon techniquement, capable de presser haut et à l'aise en position de relayeur comme meneur de jeu. Il reste une opportunité forte de marché à un poste ou il est toujours compliqué de trouver la perle rare ! », explique le compte spécialisé, souvent bien informé lors des récents marchés des transferts.
M. Stroeykens

M. Stroeykens

BelgiumBelgique Âge 20 Milieu

Europa Conference League

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Pro League

Matchs5
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
