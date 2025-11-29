« Je suis très déçu et énervé »: Benjamin Pavard ne digère pas

Le défenseur international français de l'Olympique de Marseille n'a pas apprécié que son club concède le nul (2-2) contre le TFC alors que la première place du classement de Ligue 1 tendait les bras à l'OM après la défaite du Paris Saint-Germain à Monaco.

Au micro de Ligue 1+, Benjamin Pavard n'a pas masqué sa colère quelques minutes après la fin du match OM-TFC. « Je suis déçu, très déçu, ce n’est pas normal. On n’a pas fait une bonne première mi-temps, mais on a bien réagi. Ça fait chier (sic), car on se devait de gagner ce soir, ce n’est pas normal. On ne peut pas prendre un but comme ça à la fin. Il ne faut pas perdre des points bêtement comme ça quand on vise la tête. Il faut se concentrer sur nous. Je suis très déçu et énervé », a lancé le défenseur de l'Olympique de Marseille, conscient que le club phocéen avait laissé filer une énorme occasion de passer en tête de la Ligue 1.