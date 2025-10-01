L'OM vise un énorme renfort, Lyon s'y oppose

A la recherche de renforts offensifs à moindre coût, l'Olympique de Marseille suit depuis un long moment le jeune Belge Mario Stroeykens. Mais face à l'opportunité de le recruter gratuitement en fin de saison, l'OL s'est immiscé dans le dossier.

L' Olympique de Marseille entend bien continuer à renforcer son effectif dans les mois à venir. Si ce n'est pas pour le mois de janvier prochain, pendant la fenêtre hivernale de transferts, ce le sera au moins lors de la prochaine intersaison. Dans la liste des joueurs ciblés par la direction phocéenne, on retrouve un certain Mario Stroeykens, suivi depuis de nombreux mois.

Le milieu offensif belge, véritable sensation de la formation d'Anderlecht, n'a toujours pas prolongé avec son club alors que son contrat prend fin en juin 2026. Un état de fait qui inquiète les Mauves… mais pas du tout les clubs intéressés à l'idée de le recruter gratuitement en fin de saison. Parmi eux, l'OM, donc, mais aussi l' Olympique Lyonnais , qui a récemment rejoint la course, rappelle Puissance Marseille.

Mario Stroeykens fait rêver l'OM et l'OL

Vers un duel entre Olympiques pour Mario Stroeykens ? Sans aucun doute. Les deux pensionnaires de Ligue 1 ne seront dans tous les cas pas seuls sur le dossier puisque des clubs comme Porto, Braga et l'AC Milan sont également sur le coup. Forcément, un joueur aux qualités techniques et offensives reconnues aussi proche d'être libre a de quoi donner des envies aux prétendants.

Quant à l'OM et l'OL, l'occasion de signer un joueur gratuitement est beaucoup trop belle pour ne pas forcer un bras de fer entre Olympiques. La lutte pour se renforcer, dans un championnat ultra dominé par le Paris Saint-Germain, fait rage, alors que Pablo Longoria et Medhi Benatia ont de grandes ambitions sur la Canebière. Reste à savoir lequel des deux clubs français parviendra à le convaincre. S'il signe chez l'un plutôt que l'autre, cela aura de quoi en dire long sur les différents projets proposés.