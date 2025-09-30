OM-Ajax : Un époustouflant record déjà battu

Sacrée début de saison !!! Faut continuer comme ça, car en plus ça rend les fous les cons du sud
Ce serait dingue qu'il ait encore du crédit pour ce niveau. Mais cohérent aussi de la part de Man U de part sa politique de nivellement par le bas.
meme quand ca parle pas de lyon faut que tu ramenes lyon sur la table mdr tu es pathetiques si ds un un lyon marseille un lyonnais fait la meme main que aguerd tu crie au scandale la pleureuse
Ok le ss .
On n'a pas les dirigeants qu'on merite
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|8
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|10
|6
|3
|1
|2
|3
|8
|5
|9
|6
|2
|3
|1
|-1
|7
|8
|7
|6
|2
|1
|3
|0
|11
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|10
|13
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|7
|10
|7
|6
|2
|1
|3
|-5
|9
|14
|6
|6
|2
|0
|4
|-4
|4
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|6
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|5
|7
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|3
|6
|2
|6
|0
|2
|4
|-8
|5
|13
𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐡𝐨𝐦𝐞 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 ⭐️ Aujourd’hui, l’Ajax débarque sur nos terres. L’Orange Vélodrome s’apprête à vivre sa première nuit européenne de la saison. 🔥 #OMAJA 📍 Orange Vélodrome 🕘 Coup d’envoi à 21h00