OM-Ajax : Un époustouflant record déjà battu

L’effervescence est totale à Marseille avec le retour de la Ligue des Champions au Vélodrome ce mardi à l’occasion de la réception de l’Ajax Amsterdam.
Deux semaines après sa défaite contre le Real Madrid (2-1), l’Olympique de Marseille retrouve la Ligue des Champions ce mardi. Une affiche bien plus abordable sur le papier pour les hommes de Roberto De Zerbi, qui accueillent l’Ajax Amsterdam, en petite forme aux Pays-Bas et privé de ses deux attaquants Wout Weghorst et Kasper Dolberg. L’occasion est belle pour l’OM d’ouvrir son compteur de points après son match encourageant à Madrid malgré la défaite. Les supporters phocéens vont en tout cas répondre présents. La preuve, le record d’affluence pour un match de coupe d’Europe à l’Orange Vélodrome va être battu pour ce OM-Ajax selon les informations de notre confrère Karim Attab, journaliste pour Maritima Medias.
« Ce soir le Vélodrome va battre un nouveau record d’affluence pour un match de Coupe d’Europe m. Le précédent datait de 2023 face à l’AEK (65096) il est déjà battu. On devrait être proche des 66000 spectateurs ce soir » a publié le journaliste sur son compte X. Moins d’une semaine après la victoire face au Paris Saint-Germain en Ligue 1 dans un Vélodrome comble (1-0), les coéquipiers de Mason Greenwood bénéficieront encore d’un soutien total ce mardi en Ligue des Champions. 

Rappelons par ailleurs que les supporters de l’Ajax Amsterdam ont été interdits de déplacement en raison du risque trop élevé d’incidents entre les supporters des deux équipes. L’emplacement habituellement réserva aux visiteurs à l’Orange Vélodrome sera donc occupé par des supporters de l’OM ce mardi soir.
