ICONSPORT_278179_0128

L’OM vire Robinio Vaz, la Roma le fait signer pour 20 ME

OM12 janv. , 12:40
parGuillaume Conte
11
La situation se dégrade entre l'OM et Robinio Vaz. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont décidé d'aller au bout de leur logique en écartant le joueur du groupe pro pour le vendre au mois de janvier. La Roma va le récupérer.
Utilisé 14 fois sur les 15 premiers matchs de l’OM en Ligue 1, Robinio Vaz a disparu de la circulation. Selon Roberto De Zerbi, cela n’a absolument rien à voir avec le fait que le joueur ne veut pas prolonger son contrat, du moins dans les termes souhaités par le club provençal. L’entraineur italien a assuré que Vaz restait sur le banc car il était moins performant à l’entrainement. Contre Monaco et contre Nantes, le jeune attaquant n’a pas eu une seule minute à se mettre sous la dent. Face au PSG également. Et depuis le retour du Koweït, l’ancien sochalien n’est même plus dans le groupe professionnel.

La Roma en pole position pour Vaz

Le joueur, encore sous contrat jusqu’en 2028, ne devrait pas faire partie du groupe pour le déplacement en Coupe de France contre Bayeux, ce mardi à Caen. Une sacrée descente pour un élément qui avait su se montrer décisif et impactant lors de ses entrées en jeu en première partie de saison. Mais ces dernières semaines, les négociations pour le voir prolonger son contrat ont échoué, l’OM ne souhaitant pas monter au-delà des 60.000 euros par mois proposés.
Depuis, Pablo Longoria a décidé de taper du poing sur la table en stoppant les discussions et en mettant en vente son jeune attaquant. La Roma, qui a fait savoir ce week-end qu’il était quasiment impossible d’aller chercher un tel joueur, a très certainement bluffé. Puisque la Gazzetta dello Sport affirme que les négociations sont avancées avec l’OM pour sa venue, avec des entretiens quotidiens avec le joueur comme avec le club olympien. Selon le journal italien, si aucun club anglais ne vient mettre une somme colossale pour récupérer Robinio Vaz, alors l’AS Roma a de grandes chances de faire signer le joueur dès ce mois de janvier. Une offre de 25 ME, bonus compris, est en cours de finalisation selon Foot Mercato, tandis que Fabrizio Romano complète l'information en évoquant un deal de 20 ME, hors bonus.
Ce serait tout de même un sacré échec pour l’OM, qui était bien conscient de tenir entre ses mains un véritable joyau. Mais faute de parvenir à le prolonger deux ans et demi avant la fin de son contrat, le club olympien a décidé d’aller au bras de fer et d’accepter une belle offre comme celle de l'AS Roma.

Lire aussi

L'OM renonce dans ce dossier à 15 MEL'OM renonce dans ce dossier à 15 ME
L'OM veut Dybala, discussions en cours !L'OM veut Dybala, discussions en cours !
11
Articles Recommandés
ICONSPORT_282097_0178
OL

Six mois à l'OL, tout Lyon est déjà à ses pieds

Rolland Courbis
Info

Le foot français rend hommage à Rolland Courbis

ICONSPORT_281658_0110
PSG

PSG : Gonçalo Ramos intransférable à vie, c'est l'amour fou

ICONSPORT_281321_0131
OL

L’OL rêve de cette pépite, son prix triple par magie

Fil Info

12 janv. , 14:00
Six mois à l'OL, tout Lyon est déjà à ses pieds
12 janv. , 13:40
Le foot français rend hommage à Rolland Courbis
12 janv. , 13:20
PSG : Gonçalo Ramos intransférable à vie, c'est l'amour fou
12 janv. , 13:00
L’OL rêve de cette pépite, son prix triple par magie
12 janv. , 12:20
PSG : Fabian Ruiz au Real, la folle surprise de l'été 2026
12 janv. , 12:04
Le PSG avec six absents contre le Paris FC
12 janv. , 12:00
Abdelli arrive à l’OM avec un renfort surprise
12 janv. , 11:40
Six recrues cet hiver, Nantes vise encore du lourd

Derniers commentaires

Six mois à l'OL, tout Lyon est déjà à ses pieds

C'est se qui est arrivé a Fofana. Mais je pense que Moreira est d'avantage bosseur que Fofana.

Six mois à l'OL, tout Lyon est déjà à ses pieds

Le plus dur arrive. Il va à présent être attendu par les défenses en face et va donc devoir varier son jeu car l'effet de surprise va s'estomper. C'est souvent le plus dur pour les ailiers d'arriver à varier le jeu après quelques bons matchs où les latéraux / DC d'en face commencent à s'acclimater au jeu du joueur.

L’OM vire Robinio Vaz, la Roma le fait signer pour 20 ME

pour le moment la qualif est loin d'etre assurer

L’OL, c'est le Brésil, Endrick est heureux

6 espagnoles ds le top 50, 5 françaises ds le top 50, à part Madrid x2 et Barca, ben c'est fini en fait, il n'y a qu'à regarder le classement des différentes coupes européennes cette saison Je regrette l'époque où tu bloquais tt le monde car personne n'était d'accord avec toi (va comprendre pourquoi) ça ns empêchait de lire de telles conneries

L’OM vire Robinio Vaz, la Roma le fait signer pour 20 ME

Le respect peut revenir. Mais faut une direction forte, implacable, et dont les exemples de décisions fortes ne manquent pas. Y'a que comme ça que tu te feras respecter. Quand les jeunes avec leurs agents viendront dorénavant, ils sauront à quoi s'en remettre. Sur le long terme je pense vraiment qu'on est gagnant en tout cas.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading