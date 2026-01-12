L’OM vire Robinio Vaz, la Roma le fait signer pour 20 ME

La situation se dégrade entre l'OM et Robinio Vaz. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont décidé d'aller au bout de leur logique en écartant le joueur du groupe pro pour le vendre au mois de janvier. La Roma va le récupérer.

Utilisé 14 fois sur les 15 premiers matchs de l’OM en Ligue 1, Robinio Vaz a disparu de la circulation. Selon Roberto De Zerbi, cela n’a absolument rien à voir avec le fait que le joueur ne veut pas prolonger son contrat, du moins dans les termes souhaités par le club provençal. L’entraineur italien a assuré que Vaz restait sur le banc car il était moins performant à l’entrainement. Contre Monaco et contre Nantes, le jeune attaquant n’a pas eu une seule minute à se mettre sous la dent. Face au PSG également. Et depuis le retour du Koweït, l’ancien sochalien n’est même plus dans le groupe professionnel.

La Roma en pole position pour Vaz

Le joueur, encore sous contrat jusqu’en 2028, ne devrait pas faire partie du groupe pour le déplacement en Coupe de France contre Bayeux, ce mardi à Caen. Une sacrée descente pour un élément qui avait su se montrer décisif et impactant lors de ses entrées en jeu en première partie de saison. Mais ces dernières semaines, les négociations pour le voir prolonger son contrat ont échoué, l’OM ne souhaitant pas monter au-delà des 60.000 euros par mois proposés.

Depuis, Pablo Longoria a décidé de taper du poing sur la table en stoppant les discussions et en mettant en vente son jeune attaquant. La Roma, qui a fait savoir ce week-end qu’il était quasiment impossible d’aller chercher un tel joueur, a très certainement bluffé. Puisque la Gazzetta dello Sport affirme que les négociations sont avancées avec l’OM pour sa venue, avec des entretiens quotidiens avec le joueur comme avec le club olympien. Selon le journal italien, si aucun club anglais ne vient mettre une somme colossale pour récupérer Robinio Vaz, alors l’AS Roma a de grandes chances de faire signer le joueur dès ce mois de janvier. Une offre de 25 ME, bonus compris, est en cours de finalisation selon Foot Mercato , tandis que Fabrizio Romano complète l'information en évoquant un deal de 20 ME, hors bonus.

Ce serait tout de même un sacré échec pour l’OM, qui était bien conscient de tenir entre ses mains un véritable joyau. Mais faute de parvenir à le prolonger deux ans et demi avant la fin de son contrat, le club olympien a décidé d’aller au bras de fer et d’accepter une belle offre comme celle de l'AS Roma.