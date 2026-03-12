Endrick ICONSPORT_361382_0445

OL : Endrick joue son avenir contre le Celta Vigo

OL12 mars , 17:30
parCorentin Facy
0
En perte de vitesse depuis son carton rouge à Nantes le 7 février dernier, Endrick doit frapper un grand coup ce jeudi. Le Brésilien retourne en Espagne et son match contre le Celta Vigo sera observé par le Real Madrid.
Après avoir démarré son aventure à l’Olympique Lyonnais en boulet de canon, Endrick a marqué le pas. Le Brésilien n’a plus marqué en Ligue 1 depuis la réception de Metz le 25 janvier dernier. Plutôt bon à Marseille avec deux passes décisives, l’attaquant prêté par le Real Madrid agace une partie des observateurs. Certains le jugent trop prévisible dans ses dribbles et dans ses frappes tandis que d’autres l’accusent d’être trop individualiste. Paulo Fonseca a volé à son secours avant le match face au Celta Vigo ce jeudi en Europa League.
« Endrick est resté plus d’une année sans jouer, et maintenant, il joue presque tous les matches » a rappelé l’entraîneur de l’OL avant de poursuivre. « Il a seulement 19 ans. Vous exigez beaucoup d’Endrick. Quand il marque, la critique est très positive, quand il ne marque pas, elle est très forte et injuste » se désole Paulo Fonseca. Reste que ce jeudi face aux Espagnols du Celta Vigo, l’attaquant brésilien sera encore plus scruté que d’habitude. Car son club du Real Madrid aura logiquement les yeux tournés sur cette rencontre afin de voir ce qu’Endrick peut produire face à une bonne équipe de Liga, comme l’explique Le Progrès dans son édition du jour.

L'Espagne va juger Endrick à Vigo

« Le Brésilien de 19 ans aura sans doute l’attention d’une bonne partie de l’Espagne jeudi soir, vu la manière dont les fans de la Maison Blanche ou les médias décortiquent tout de lui » explique le quotidien régional, qui conclut. « Pour s’imposer à terme au Bernabeu, Endrick doit retrouver de la régularité, un mois et demi après le début de sa baisse de régime. En ce sens, marquer les esprits en Galice pour sa grande première en Ligue Europa pourrait avoir une vertu accélératrice ». Autant dire qu’Endrick va passer un crash-test crucial pour son avenir ce jeudi avec l’OL sur la pelouse du Celta Vigo. Espérons pour l’OL et pour le joueur, qui rêve de s’imposer au Real Madrid à l’avenir, que tout se passera pour le mieux et que le Brésilien retrouvera le chemin des filets.

Lire aussi

OL : Être une star, Endrick passe à la caisseOL : Être une star, Endrick passe à la caisse
OL : Endrick envoie Jonathan David à LyonOL : Endrick envoie Jonathan David à Lyon
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_360753_0238
OM

OM : Il souffrait depuis des mois, le terrible aveu de Nayef Aguerd

ICONSPORT_361251_0191
RCSA

Rijeka - Strasbourg : Les compos (18h45 sur Canal+ Live 3)

ICONSPORT_361361_0021
LOSC

Lille - Aston Villa : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)

Fil Info

12 mars , 18:00
OM : Il souffrait depuis des mois, le terrible aveu de Nayef Aguerd
12 mars , 17:39
Rijeka - Strasbourg : Les compos (18h45 sur Canal+ Live 3)
12 mars , 17:35
Lille - Aston Villa : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)
12 mars , 17:00
Dembélé lâche le PSG, son agent s’affiche avec Man City
12 mars , 16:42
Celta Vigo - OL : A quelle heure et sur quelle chaine voir le match ?
12 mars , 16:38
Celta-OL : Les attaques doivent cesser, Vigo menace
12 mars , 16:21
« Extrêmement choqué », l’OM prend la parole
12 mars , 16:12
PSG-Chelsea : L'UEFA ouvre une procédure disciplinaire contre Pedro Neto

Derniers commentaires

OM : Il souffrait depuis des mois, le terrible aveu de Nayef Aguerd

Il a été irréprochable dans l'attitude et nous a beaucoup aidé. Prompt rétablissement à lui.

Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

@ Lionel quel serait pour toi le bon president? pourquoi Bardella ne ferait pas un bon? pourquoi ceux qui ne voteraient pas comme toi seraient des conS? Crois tu avoit yoi aussi la science infuse? quelles etudes as tu faites pour etre sur de toi?

« Extrêmement choqué », l’OM prend la parole

et portant ils chient sur l oM a chaque article. regardes bien.. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais ça dure depuis un moment

« Extrêmement choqué », l’OM prend la parole

Liberté de la presse🤷 de plus, apparemment, ils n'ont pas tord.

Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

C'est consternant de bêtise. Ils ne font plus de fight entre holligans?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading