OL : Endrick joue son avenir contre le Celta Vigo

En perte de vitesse depuis son carton rouge à Nantes le 7 février dernier, Endrick doit frapper un grand coup ce jeudi. Le Brésilien retourne en Espagne et son match contre le Celta Vigo sera observé par le Real Madrid.

Après avoir démarré son aventure à l’Olympique Lyonnais en boulet de canon, Endrick a marqué le pas. Le Brésilien n’a plus marqué en Ligue 1 depuis la réception de Metz le 25 janvier dernier. Plutôt bon à Marseille avec deux passes décisives, l’attaquant prêté par le Real Madrid agace une partie des observateurs. Certains le jugent trop prévisible dans ses dribbles et dans ses frappes tandis que d’autres l’accusent d’être trop individualiste. Paulo Fonseca a volé à son secours avant le match face au Celta Vigo ce jeudi en Europa League

« Endrick est resté plus d’une année sans jouer, et maintenant, il joue presque tous les matches » a rappelé l’entraîneur de l’OL avant de poursuivre. « Il a seulement 19 ans. Vous exigez beaucoup d’Endrick. Quand il marque, la critique est très positive, quand il ne marque pas, elle est très forte et injuste » se désole Paulo Fonseca. Reste que ce jeudi face aux Espagnols du Celta Vigo, l’attaquant brésilien sera encore plus scruté que d’habitude. Car son club du Real Madrid aura logiquement les yeux tournés sur cette rencontre afin de voir ce qu’Endrick peut produire face à une bonne équipe de Liga, comme l’explique Le Progrès dans son édition du jour.

L'Espagne va juger Endrick à Vigo

« Le Brésilien de 19 ans aura sans doute l’attention d’une bonne partie de l’Espagne jeudi soir, vu la manière dont les fans de la Maison Blanche ou les médias décortiquent tout de lui » explique le quotidien régional, qui conclut. « Pour s’imposer à terme au Bernabeu, Endrick doit retrouver de la régularité, un mois et demi après le début de sa baisse de régime. En ce sens, marquer les esprits en Galice pour sa grande première en Ligue Europa pourrait avoir une vertu accélératrice ». Autant dire qu’Endrick va passer un crash-test crucial pour son avenir ce jeudi avec l’OL sur la pelouse du Celta Vigo. Espérons pour l’OL et pour le joueur, qui rêve de s’imposer au Real Madrid à l’avenir, que tout se passera pour le mieux et que le Brésilien retrouvera le chemin des filets.