OM : Il souffrait depuis des mois, le terrible aveu de Nayef Aguerd

OM12 mars , 18:00
parQuentin Mallet
Touché par un pépin physique persistant à l'aine, Nayef Aguerd vient de se faire opérer pour permettre une guérison complète. Dans un long message sur ses réseaux, le défenseur central a avoué qu'il traînait des douleurs depuis octobre 2025.
C'est avec une sensation de douleurs persistantes que Nayef Aguerd a disputé plusieurs mois de compétition au très haut niveau. Que ce soit dans la course au podium en Ligue 1, en phase de championnat en Ligue des champions, ou lors de la CAN 2025 devant le public du Maroc, le défenseur central a dû faire avec une souffrance qui ne le quittait plus.
Dans un communiqué publié hier mercredi, l'OM a confirmé qu'après tout ce temps, son joueur allait finalement subir une intervention chirurgicale pour traiter une pubalgie, faute de guérison par des soins conservateurs. Ce jeudi, Nayef Aguerd a publié une photo de lui post opération en y ajoutant un long texte dans lequel il avoue être diminué physiquement depuis le mois d'octobre 2025.

Nayef Aguerd souffrait depuis octobre

« Depuis le mois d’octobre, je souffrais de douleurs qui faisaient désormais partie de mon quotidien. Du réveil jusqu’au coucher, et parfois même pendant la nuit, elles étaient devenues permanentes. Malgré tous les protocoles médicaux mis en place ces derniers mois, cela ne suffisait malheureusement plus. L’opération est donc devenue inévitable. Cette décision devait être prise depuis un moment déjà, mais j’ai voulu continuer et chercher les meilleures solutions possibles avant d’en arriver là. Place maintenant au repos et à la récupération. Avec un seul objectif, être prêt à temps pour aider l’Olympique de Marseille lors du sprint final de la saison, cette fois à 100 %, sans douleur », a-t-il expliqué.
L'opération faite, Nayef Aguerd va entamer un protocole de rééducation sous la supervision du staff médicale de l'OM. Son but est évidemment de revenir à temps pour aider ses coéquipiers à aller chercher une qualification pour la prochaine Ligue des champions, dernier objectif encore debout.
