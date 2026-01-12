L'OM veut Dybala, discussions en cours !

En fin de contrat en juin prochain, Paulo Dybala a peu de chances de prolonger à l’AS Roma. Une aubaine pour l’OM, qui a entamé des discussions pour enrôler la star argentine à la fin de la saison.

Homme fort de l’AS Roma ces dernières années, Paulo Dybala ne fait plus office de titulaire au sein du club de la Louve. Titulaire un match sur deux en moyenne en Série A cette saison, l’ancien prodige de Palerme et de la Juventus Turin n’a inscrit qu’un but et délivré deux passes décisives en 2025-2026. Des statistiques neutres voire décevantes qui ne vont pas encourager les dirigeants romains à prolonger leur joueur aux 40 sélections avec l’Albiceleste. En revanche, voir une telle star en fin de contrat suscite logiquement des convoitises.

Plusieurs clubs européens pourraient être tentés de faire le pari Paulo Dybala, en recrutant gratuitement la star de 32 ans pour une pige d’un ou deux ans. L’Olympique de Marseille fait partie des formations prêtes à faire ce pari dingue selon le compte spécialisé OM Fada sur X. « Paulo Dybala libre cet été, est dans les tuyaux de l'OM en vue de la saison prochaine, cet hiver c'est pas possible de rajouter un tel salaire » explique le compte insider qui ajoute toutefois que la Ligue des Champions sera « impérative » afin de pouvoir espérer attirer un joueur de la trempe de Paulo Dybala.

L'OM tente l'énorme pari Paulo Dybala

Sur le papier, la piste peut laisser songeur puisque le joueur de l’AS Roma n’est plus titulaire et a surtout le rendement d’une star en fin de parcours. Mais l’OM a prouvé ces dernières années qu’il savait y faire pour relancer de grands noms que l’on pensait au crépuscule de leur carrière. On pense bien sûr à Pierre-Emerick Aubameyang mais aussi à Alexis Sanchez, qui avait brillé pendant une saison à l’OM en s’imposant comme l’une des stars de la Ligue 1 malgré une fin d’aventure très pénible à l’Inter Milan.