ICONSPORT_281219_0140

L'OM veut Dybala, discussions en cours !

OM12 janv. , 8:00
parCorentin Facy
0
En fin de contrat en juin prochain, Paulo Dybala a peu de chances de prolonger à l’AS Roma. Une aubaine pour l’OM, qui a entamé des discussions pour enrôler la star argentine à la fin de la saison.
Homme fort de l’AS Roma ces dernières années, Paulo Dybala ne fait plus office de titulaire au sein du club de la Louve. Titulaire un match sur deux en moyenne en Série A cette saison, l’ancien prodige de Palerme et de la Juventus Turin n’a inscrit qu’un but et délivré deux passes décisives en 2025-2026. Des statistiques neutres voire décevantes qui ne vont pas encourager les dirigeants romains à prolonger leur joueur aux 40 sélections avec l’Albiceleste. En revanche, voir une telle star en fin de contrat suscite logiquement des convoitises.
Plusieurs clubs européens pourraient être tentés de faire le pari Paulo Dybala, en recrutant gratuitement la star de 32 ans pour une pige d’un ou deux ans. L’Olympique de Marseille fait partie des formations prêtes à faire ce pari dingue selon le compte spécialisé OM Fada sur X. « Paulo Dybala libre cet été, est dans les tuyaux de l'OM en vue de la saison prochaine, cet hiver c'est pas possible de rajouter un tel salaire » explique le compte insider qui ajoute toutefois que la Ligue des Champions sera « impérative » afin de pouvoir espérer attirer un joueur de la trempe de Paulo Dybala.

L'OM tente l'énorme pari Paulo Dybala

Sur le papier, la piste peut laisser songeur puisque le joueur de l’AS Roma n’est plus titulaire et a surtout le rendement d’une star en fin de parcours. Mais l’OM a prouvé ces dernières années qu’il savait y faire pour relancer de grands noms que l’on pensait au crépuscule de leur carrière. On pense bien sûr à Pierre-Emerick Aubameyang mais aussi à Alexis Sanchez, qui avait brillé pendant une saison à l’OM en s’imposant comme l’une des stars de la Ligue 1 malgré une fin d’aventure très pénible à l’Inter Milan.

Lire aussi

OM : L'énorme bluff de la Roma pour VazOM : L'énorme bluff de la Roma pour Vaz
Medhi Benatia et Pablo Longoria espèrent un destin similaire avec Paulo Dybala à Marseille. Surtout, c’est un très gros coup marketing que pourrait frapper le club phocéen avec une recrue de ce standing. Reste à voir si le champion du monde 2022 sera intéressé par une potentielle signature sur la Canebière. Comme écrit plus haut, cela dépendra en grande partie de la qualification ou non de l’OM pour la prochaine Ligue des Champions alors que l’équipe de Roberto De Zerbi, troisième de Ligue 1, dispose pour l’instant d’une très faible avance sur Lille, Rennes et l’OL.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_280510_0124 (1)
OM

OM : Départ acté, Maupay vide son casier

ICONSPORT_282097_0122
OL

OL : « Il n’a rien à faire là », l’incroyable revanche de ce Lyonnais

ICONSPORT_279864_0044
ASSE

Mourinho stoppe les négociations avec l'ASSE

ICONSPORT_282100_0111
Liga

Le geste anti-Barça de Kylian Mbappé enflamme l’Espagne

Fil Info

12 janv. , 10:00
OM : Départ acté, Maupay vide son casier
12 janv. , 9:40
OL : « Il n’a rien à faire là », l’incroyable revanche de ce Lyonnais
12 janv. , 9:20
Mourinho stoppe les négociations avec l'ASSE
12 janv. , 9:00
Le geste anti-Barça de Kylian Mbappé enflamme l’Espagne
12 janv. , 8:40
OL : Le prodige Endrick choque Madrid
12 janv. , 8:20
PSG : Barcola, l'annonce tonitruante sur son avenir
12 janv. , 7:00
TV : Bayeux - OM, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
11 janv. , 23:30
TV : PSG - Paris FC, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Derniers commentaires

L’OL, c'est le Brésil, Endrick est heureux

Comparer un premier match pro avec une nouvelle équipe, sans automatismes, à l’extérieur, en hiver, à un Barça imaginaire… c’est déjà montrer que t’as rien compris au foot. Endrick marque, pèse sur la défense et fait gagner son équipe là où d’autres soi-disant “gros” se cassent les dents. Mais t’as raison, continuons à juger les joueurs sur des matchs fictifs que personne n’a joués. Le foot réel se joue sur le terrain, pas dans ta tête.

OL : Endrick est trop fort, les Lyonnais sont amoureux

Mbappe a 2 Endricks dans chaque petit orteil!!

OL : « Il n’a rien à faire là », l’incroyable revanche de ce Lyonnais

En france on passe notre temps a juger super vite voila le resultat.. ils voulaient le faire partir il est notre meilleur defenseur actuel .. et pas que contre des petits

OL : « Il n’a rien à faire là », l’incroyable revanche de ce Lyonnais

Enchainer les matchs à son poste, associé a un peu plus de sérénité des joueurs devant lui et du groupe en générale ca aide forcement

CdF : Endrick marque déjà pour l’OL

T'as bon dos de l'ouvrir ainsi quand on sait combien de prets de joueurs ton club consomment ou a consomés tres récemment

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading