L'OM veut Dybala, discussions en cours !

Comparer un premier match pro avec une nouvelle équipe, sans automatismes, à l’extérieur, en hiver, à un Barça imaginaire… c’est déjà montrer que t’as rien compris au foot. Endrick marque, pèse sur la défense et fait gagner son équipe là où d’autres soi-disant “gros” se cassent les dents. Mais t’as raison, continuons à juger les joueurs sur des matchs fictifs que personne n’a joués. Le foot réel se joue sur le terrain, pas dans ta tête.
Mbappe a 2 Endricks dans chaque petit orteil!!
En france on passe notre temps a juger super vite voila le resultat.. ils voulaient le faire partir il est notre meilleur defenseur actuel .. et pas que contre des petits
Enchainer les matchs à son poste, associé a un peu plus de sérénité des joueurs devant lui et du groupe en générale ca aide forcement
T'as bon dos de l'ouvrir ainsi quand on sait combien de prets de joueurs ton club consomment ou a consomés tres récemment
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
Loading
Dybala 👶 #UEL