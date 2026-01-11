571311549_1215360350626240_2502731393457478326_n
Andrez Luiz Ave Rio

L'OM renonce dans ce dossier à 15 ME

OM11 janv. , 18:00
parHadrien Rivayrand
L’OM est à la recherche d’un nouvel ailier sur le marché des transferts. Pendant un temps, les Phocéens se sont fortement intéressés au profil d’André Luiz.
L’OM ne connaît pas le début d’année escompté. Les supporters et observateurs du club demandent davantage au collectif de Roberto De Zerbi, qui lui-même n’échappe pas aux critiques. Pour inverser la tendance sur la Canebière, l’ancien entraîneur de Sassuolo souhaite des renforts lors du mercato hivernal. Parmi ses priorités figure l’arrivée d’un nouvel ailier capable d’apporter vitesse, percussion et créativité sur le front de l’attaque.
Le Transalpin aurait particulièrement apprécié que sa direction concrétise la venue d’André Luiz, actuellement l’un des joueurs clés de Rio Ave. L’ailier brésilien s’est imposé comme un élément indispensable de son club, grâce à sa régularité et sa capacité à faire la différence dans les moments décisifs.

L'OM passe à côté d'un joli coup au Portugal 

Selon les informations d’Ekrem Konur, le Brésilien de 23 ans va finalement échapper à l’OM. Le club marseillais a en effet été devancé dans ce dossier par d’autres équipes, dont Benfica et l’Olympiakos. Ces deux clubs sont actuellement les mieux placés pour conclure la venue d’André Luiz. Pour céder son joueur, Rio Ave réclame près de 15 millions d’euros, une somme également jugée trop élevée par la direction phocéenne, qui va devoir revoir sa stratégie sur le marché des transferts.

