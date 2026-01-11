ICONSPORT_270916_0172
Robinio Vaz

OM : L'énorme bluff de la Roma pour Vaz

OM11 janv. , 17:00
parMehdi Lunay
0
Robinio Vaz pourrait quitter Marseille cet hiver. Plusieurs clubs européens le convoitent. L'AS Roma sera t-elle de la partie après les propos défaitistes de son directeur sportif ? Il y a de grandes chances que le dirigeant romain cache bien son jeu.
Révélation du début de saison marseillais, Robinio Vaz pourrait déjà faire ses valises quelques mois plus tard. Le jeune attaquant de l'OM refuse de prolonger son contrat, ce qui oblige ses dirigeants à étudier les offres au mercato. L'Europe entière lorgne sur le joueur de 18 ans. L'AS Roma notamment était annoncée très incisive dans ce dossier. Mais, le directeur sportif des Romains Frédéric Massara s'est voulu beaucoup plus prudent publiquement. Il a jugé « improbable » l'idée d'un accord avec l'Olympique de Marseille cet hiver. Pour lui, les Phocéens ne vendront pas Robinio Vaz.

Rome encore en course pour Vaz

De quoi rassurer les supporters de l'OM, lesquels espèrent toujours que la direction olympienne fera changer d'avis le jeune homme. Le site Le Phocéen n'est pas dupe et considère encore la Roma comme une menace sérieuse. Il voit dans les déclarations de Frédéric Massara un coup de communication vis-à-vis de ses propres supporters. « Il déclare publiquement que le transfert est compliqué à boucler pour mieux être mis en avant s’il parvient à le boucler », écrit-il.
Selon le média, rien ne justifie le pessimisme affiché par l'ancien directeur sportif de Rennes. Massara sait faire affaire avec le duo Longoria-Benatia et il l'a prouvé en Bretagne avec les dossiers Lilian Brassier, Ismaël Koné et Amine Gouiri. De plus, l'idée d'un refus de vente de l'OM est absurde. Medhi Benatia avait confirmé lui-même devant la presse son envie de céder les joueurs qui ne veulent pas prolonger. Autant dire que l'AS Roma ne doit pas être écartée pour Robinio Vaz. Tous les chemins ne mènent pas à Rome pour le jeune joueur mais une route pour la capitale italienne existe bel et bien.
R. Vaz

R. Vaz

FranceFrance Âge 18 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs14
Buts4
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

Téo Barisic et l'OL, c'est fini !

Dernier vainqueur (2022) de la Gambardella de la génération 2004 avec de beaux espoirs comme Patouillet, El Arouch, Vogel etc... Aucun n'aura réussi à percer à l'Olympique Lyonnais, c'est décevant mais très bonne chance pour la suite de ta carrière Téo !

Téo Barisic et l'OL, c'est fini !

Ça peux se comprendre, il n'a jamais eu véritablement sa chance et il ne l'aura pas.

Franck Haise sélectionneur, la Tunisie ne veut pas d'un Français

Nan vraiment rien de plus normal, le contraire est une aberration.

Barcola sur le départ, le PSG a tout prévu

Il peut faire mieux c’est certain on verra bien

Abdelli quitte le Maroc, direction l’OM !

Retourne te caresser sur football manager

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

