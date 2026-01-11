OM : L'énorme bluff de la Roma pour Vaz

Robinio Vaz pourrait quitter Marseille cet hiver. Plusieurs clubs européens le convoitent. L'AS Roma sera t-elle de la partie après les propos défaitistes de son directeur sportif ? Il y a de grandes chances que le dirigeant romain cache bien son jeu.

Révélation du début de saison marseillais, Robinio Vaz pourrait déjà faire ses valises quelques mois plus tard. Le jeune attaquant de l' OM refuse de prolonger son contrat, ce qui oblige ses dirigeants à étudier les offres au mercato . L'Europe entière lorgne sur le joueur de 18 ans. L'AS Roma notamment était annoncée très incisive dans ce dossier. Mais, le directeur sportif des Romains Frédéric Massara s'est voulu beaucoup plus prudent publiquement. Il a jugé « improbable » l'idée d'un accord avec l'Olympique de Marseille cet hiver. Pour lui, les Phocéens ne vendront pas Robinio Vaz.

Rome encore en course pour Vaz

De quoi rassurer les supporters de l'OM, lesquels espèrent toujours que la direction olympienne fera changer d'avis le jeune homme. Le site Le Phocéen n'est pas dupe et considère encore la Roma comme une menace sérieuse. Il voit dans les déclarations de Frédéric Massara un coup de communication vis-à-vis de ses propres supporters. « Il déclare publiquement que le transfert est compliqué à boucler pour mieux être mis en avant s’il parvient à le boucler », écrit-il.

Selon le média, rien ne justifie le pessimisme affiché par l'ancien directeur sportif de Rennes. Massara sait faire affaire avec le duo Longoria-Benatia et il l'a prouvé en Bretagne avec les dossiers Lilian Brassier, Ismaël Koné et Amine Gouiri. De plus, l'idée d'un refus de vente de l'OM est absurde. Medhi Benatia avait confirmé lui-même devant la presse son envie de céder les joueurs qui ne veulent pas prolonger. Autant dire que l'AS Roma ne doit pas être écartée pour Robinio Vaz. Tous les chemins ne mènent pas à Rome pour le jeune joueur mais une route pour la capitale italienne existe bel et bien.