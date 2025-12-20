L’OM vire deux joueurs et empoche 30 millions d’euros

ICONSPORT_279019_0002

L’OM souhaite être actif lors de ce mercato hivernal. Un ou deux renforts pourraient débarquer, à condition toutefois de vendre. Angel Gomes et CJ Egan-Riley sont concernés par un potentiel départ.
Très entreprenant sur le marché des transferts l’été dernier avec douze arrivées et un renouvèlement important de l’effectif, l’Olympique de Marseille ne bouleversera pas tout en janvier. Pablo Longoria et Medhi Benatia souhaitent toutefois apporter quelques corrections, aussi bien dans le sens des arrivées que dans celui des départs. Le président de l’OM a d’ailleurs été clair cette semaine en conférence de presse, Marseille devra vendre pour se renforcer afin de garder un certain équilibre financier et une cohérence au sein de son effectif.
Avant de recruter, le club phocéen va donc tenter de se séparer de quelques indésirables. CJ Egan-Riley et Angel Gomes, arrivés l’été dernier et qui n’ont pas réussi à s’imposer, sont concernés par un potentiel départ. Deux transferts qui pourraient rapporter 30 millions d’euros à l’OM selon Raphaël Nouet, journaliste pour But. Avec cette somme, notre confrère estime que Marseille aurait tout intérêt à foncer sur Charlie Cresswell, le solide défenseur anglais de Toulouse.
« J’ai bien entendu Pablo Longoria dire, lors de sa conférence de presse de jeudi, que l’OM devait faire attention à ses finances. Et qu’il lui faudrait d’abord vendre cet hiver avant de pouvoir recruter. Mais s’il parvient à se séparer d’Angel Gomes et CJ Egan-Riley, comme il en a l’intention, il devrait récupérer au bas mot 30 M€. Avec Egan-Riley et Balerdi en moins, il faudrait alors trouver un remplaçant. Et pour moi, Charlie Cresswell serait l’idéal » estime le journaliste avant de poursuivre.

Egan-Riley et Gomes peuvent rapporter gros

« Il connaît la Ligue 1, il est impressionnant physiquement, bon dans la relance, intelligent, encore jeune (23 ans)… West Ham veut le rapatrier et est prêt à mettre 25 M€ pour cela. Les Hammers ont pour eux l’attrait de la Premier League. Mais l’OM a celui de la Champions League » estime Raphaël Nouet, pour qui l’Olympique de Marseille pourrait faire le gros coup du mercato hivernal en s’offrant le roc du TFC. Une piste que Medhi Benatia creuse, d’autant qu’un départ de Leonardo Balerdi est dans les tuyaux pour l’été prochain. Un mercato parfait sur le papier qu’il va maintenant falloir concrétiser pour les dirigeants phocéens, et cela dépendra aussi des offres que Pablo Longoria recevra pour Egan-Riley et Angel Gomes.

Derniers commentaires

La CAN supprimée, révolution en Afrique

Bravo!! Il était temps!

Monaco tente le gros coup Jadon Sancho

Il était pourtant prometteur. Comme quoi ce n'est pas simple à gérer un changement de championnat et une pression plus importante quand on est attendu...

L’OM vire deux joueurs et empoche 30 millions d’euros

Je ne regretterais pas le départ de Gomes. Pour CJ, je me dis qu'on pourrait lui laisser plus de temps. Il vient de championship, il a un nouveau jeu, un nouveau championnat et une pression décuplée à digérer. Il faut lui donner le temps, à mon avis.

Les fans de l'OM boycottent le Trophée des champions

En même temps, ce "trophée" est bidon.

OM : Labrune veut toujours la peau de Longoria

Un parisien pour nous refaire le coup de l'OMFP🤡?

