OM : Les Anglais chassés de Marseille

OM19 déc. , 11:00
parNathan Hanini
À l’approche du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille a ciblé les postes à renforcer pour sa formation. Mais avant cela, le club de la cité phocéenne doit se séparer de certains éléments, c’est le cas d’Angel Gomes et CJ Egan Riley, tous deux sur le départ.
Le mercato hivernal ouvre ses portes dans deux semaines et pour l’occasion les formations de Ligue 1 vont tenter de renforcer les faiblesses apparues sur la première partie de saison. Des joueurs en échec veulent également changer d’environnement pour se relancer avec, pour certains, un objectif Coupe du monde. L’Olympique de Marseille n’est pas épargné par cela. Le club de la cité phocéenne est à la recherche d’un numéro 10, cher aux yeux de Roberto de Zerbi. Mais avant de pouvoir recruter Marseille doit alléger sa masse salariale.

Gomes et Riley sur le départ

Outre les indésirables de cet été, l’OM ajoute deux noms sur la liste des joueurs pouvant quitter le club. Le premier, c'est CJ Egan Riley. Arrivé libre de Burnley, l’Anglais n’a pas eu le temps de jeu escompté sur ce début de saison. Seulement 11 apparitions toutes compétitions confondues et moins de 600 minutes de jeu depuis le début de l’exercice 2025/2026. Un contexte qui n’est pas favorable au joueur de 22 ans qui a des chances de quitter le sud de la France en ce mois de janvier.
L’autre nom ajouté sur la liste des départs probables a été dévoilé par le journal l’Equipe ce vendredi, c’est Angel Gomes. L’ancien joueur du LOSC a quitté libre le Nord de la France pour poser ses valises dans le sud. Mais les débuts ne sont pas rêvés pour l’international anglais (quatre sélections). Avec moins de 1000 minutes de jeu au compteur cette saison, Gomes a disparu du onze de De Zerbi sur cette fin d’année. Un départ est envisagé pour gratter du temps de jeu et potentiellement disputer la Coupe du monde avec les Three Lions.
