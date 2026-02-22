OL : Endrick c'est Jeffinho, les Lyonnais sans pitié

Endrick a énormément déçu avec son match contre Strasbourg ce dimanche soir, et les critiques n'ont pas tardé à pleuvoir envers l'attaquant brésilien de l'OL.

Très attendu comme tout l’Olympique Lyonnais pour cet énorme test à Strasbourg, Endrick a, à l’image de son équipe, beaucoup déçu. Très suivi au Brésil désormais, le club rhodanien n’a pas été au niveau de Strasbourg, et s’est logiquement incliné 3-1. Dépassé en terme d’intensité et de précision, l’OL a mis fin à sa série de 13 victoires consécutives. La formation de Paulo Fonseca a encore beaucoup d’absents à chaque match, mais c’est la prestation d’Endrick qui a surtout marqué les esprits. Et pas dans le bon sens.

Endrick rate son match contre Strasbourg

L’attaquant brésilien prêté par le Real Madrid n’a pas semblé très intéressé par le repli défensif, et n’a pas vraiment gêné Diego Moreira sur le deuxième but du Racing. Offensivement, il a été rarement trouvé, et a surtout cherché à faire la différence individuellement. En dehors d’un centre intéressant pour Yaremchuk, Endrick a perdu beaucoup de ballons, en voulant percuter de manière frénétique.

On attendait beaucoup de son retour, Endrick a déçu ce soir. Manque de précision et peu de poids offensif, c’est décevant », a résumé Benoit Cheyrou au micro de Une prestation très décevante qui lui a valu de nombreuses critiques pendant le match, où les suiveurs de l’OL ont bien vu les limites du joueur quand il n’est pas en réussite devant le but. «, a résumé Benoit Cheyrou au micro de Ligue 1 +.

« Endrick ce soir, c’est Jeffinho », « Endrick fait n’importe quoi », « Du grand Toko Ekambi pour Endrick », « Endrick fait toujours la même chose, et ça ne passe jamais », « Endrick s’est fait pocket par Chilwell, 48 ans », « inexistant ce soir Endrick, faut le souligner », « absolument zéro sur ce match », ont lancé les supporters lyonnais, pour qui le Brésilien a fait l’unanimité contre lui sur cette rencontre. Une preuve qu’il reste encore du chemin à parcourir pour porter l’OL vers des titres et des grosses performances pour le joueur du Real Madrid.