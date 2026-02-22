L1 : Fin de série pour l’OL, qui tombe sur plus fort à Strasbourg

23e journée de Ligue 1 :

Stade de la Meinau.

Strasbourg - Olympique Lyonnais : 3-1.

Buts : Godo (37e), Diego Moreira (52e), Panichelli (84e sur penalty) pour Strasbourg ; Tolisso (59e) pour l’OL.

L’Olympique Lyonnais a vu son impressionnante série de victoires se stopper net du côté de Strasbourg ce dimanche soir avec une défaite assez lourde et surtout logique (1-3).

Pour profiter pleinement du nouveau faux-pas de l’OM dans la course au podium, l’OL devait ramener un bon résultat de son déplacement difficile à Strasbourg. Mais du côté de La Meinau, c’est le Racing qui dominait les débats. Suite à des occasions de Panichelli stoppées par Greif (6e, 24e), l’OL subissait deux coups durs avec la sortie sur blessure de Sulc (27e) et l’ouverture du score de Godo. Bien servi par Diego Moreira au terme d’une belle action collective, l’attaquant ivoirien trompait effectivement Greif d’une reprise du droit (1-0 à la 37e). Un but qui récompensait logiquement Strasbourg juste avant la mi-temps.

Au retour des vestiaires, le RCSA continuait de pousser avec Moreira, qui butait sur Greif (51e)... avant de faire le break. Grâce à une frappe du gauche aux 25 mètres contrée par le dos de Tessmann, l’ancien joueur de l’OL donnait un bel avantage au Racing (2-0 à la 52e). Sauf que dans la foulée, Tolisso relançait le suspense en réduisant l’écart d’un joli tir du droit au point de penalty après un bon service de la recrue hivernale Yaremchuk (2-1 à la 59e). Les Gones se procuraient une opportunité avec Endrick et Yaremchuk (77e), mais c’est Strasbourg qui faisait la différence pour de bon en fin de match ! Après visionnage de la VAR, Monsieur Buquet sifflait un penalty pour le RCSA pour une faute de Mata sur El Mourabet avec un tirage de maillot dans la surface (80e). Un penalty transformé par Panichelli, qui trouvait le chemin des filets en force pour donner la victoire à Strasbourg face aux Gones (3-1 à la 84e).

À cause de ce revers, le premier depuis début décembre, l’OL met fin à une série de 13 victoires de suite et n’égalera donc pas le record de 2006 (14 sous Gérard Houllier). Avec cette défaite, Lyon rate aussi une belle occasion de revenir sur Lens et de distancer l’OM dans la course au podium, l’OL ayant toujours sept points de retard sur le RCL et cinq d’avance sur Marseille. De son côté, le Racing de Gary O'Neil poursuit sa remontée en grimpant à la septième place, à trois longueurs de l'Europe.