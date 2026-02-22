ICONSPORT_282550_0411
L'Equipe annonce une décision radicale de Luis Enrique

Luis Enrique fait confiance à Matvey Safonov depuis plusieurs semaines. Lucas Chevalier se retrouve plus que jamais menacé au PSG et va devoir se battre pour conserver sa place.
L’été dernier, le PSG avait frappé fort en se séparant de Gianluigi Donnarumma pour le remplacer par Lucas Chevalier. Le portier du LOSC arrivait dans la capitale avec beaucoup de confiance et d’ambition. Mais s’imposer dans un club comme le Paris Saint-Germain n’est jamais simple.
Lucas Chevalier a enchaîné plusieurs prestations décevantes, qui lui ont finalement coûté cher, tandis que Matvey Safonov a su démontrer qu’il pouvait compter sur la confiance de Luis Enrique. Dans ce contexte, Chevalier devra composer avec son rôle de numéro 2 au PSG, tout en voyant se profiler le risque de manquer la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, comme l’annonce L’Équipe.

Chevalier, le pire est à craindre ?

Selon les informations du média français, il est peu probable que l’ancien gardien du LOSC repasse devant Safonov dans la hiérarchie des portiers parisiens dans les semaines à venir. Luis Enrique aurait notamment identifié chez Chevalier une fragilité émotionnelle : « Comme si, dans la gestion des grands rendez-vous, le staff parisien constatait une faille. C’est contre cela aussi que le gardien va devoir se battre ».

L’Équipe précise que Luis Enrique continuera de faire confiance à Safonov pour garder le but du PSG, sachant que l’ancien de Krasnodar n'a pas vraiment déçu. Lucas Chevalier devra faire preuve de résilience s’il veut retrouver une place durable dans les buts franciliens.
Pour l’instant, son transfert chez les champions d’Europe semble avoir été un choix négatif pour sa carrière, ce qui pourrait remettre en question son avenir dans la capitale. Il restera encore de grands matchs à jouer pour le PSG d’ici la fin de saison et la situation peut évoluer très rapidement dans un sens comme dans l’autre. Didier Deschamps suivra en tout cas de près la situation du natif de Calais.
Loading