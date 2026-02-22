El Arabi, le papy qui peut sauver Nantes

En l'absence de Matthis Abline, suspendu, Youssef El-Arabi a pris le leadership de l’attaque nantaise face au Havre ce dimanche avec une certaine réussite puisque le FCN a enfin remporté un match de L1 (2-0).

Nantes est encore en vie, et c’est déjà un miracle, tant le club jaune et vert a enchaîné les mauvais résultats depuis le début de la saison… Avant-dernier du championnat avec 17 points seulement en 23 journées, le FCN est revenu à égalité d’Auxerre dans la course aux barrages, tout en recollant à six longueurs de Paris FC, premier non-relégable. Une bonne opération par rapport à tous ses rivaux que Nantes a réalisé ce dimanche après-midi en dominant Le Havre à La Beaujoire (2-0). Un succès synonyme d'événement, sachant que Nantes n’avait plus gagné à domicile depuis le mois d’août.

Kantari peut dire merci à El-Arabi

En mettant fin à une série de cinq défaites de suite, la bande d’Ahmed Kantari s’est donc complètement relancée pour le maintien. Grâce à un peu de réussite en première période, avec un but contre son camp des Havrais pour l’ouverture du score, mais aussi avec le talent de certains de ses joueurs. Si Centonze, Ganago et Kaba ont brillé, Youssef El-Arabi a aussi marqué les esprits. Du haut de ses 39 ans, l’attaquant marocain, aligné à deux devant aux côtés de Ganago dans un 5-3-2, a montré beaucoup d’envie. Il a aussi été décisif en obtenant un penalty après avoir été touché au visage par le bras de Lucas Gourna-Douath. Une action litigieuse qui a permis à Ganago de faire le break, et à El-Arabi de confirmer son joli match, comme Ouest-France l’a signalé en lui donnant une note de 6/10.

« Quelle activité à 39 ans ! »

« Quelle activité à 39 ans ! Son pressing met sous pression Gourna-Douath, dont la main sur le visage du Marocain provoque un penalty (32e). Une bonne récupération basse pour lancer un contre (9e), une tentative en pivot contrée (54e) et une tête facilement captée (60e) », peut-on lire dans le quotidien régional nantais. Arrivé libre l’été dernier, l’ancien buteur de Caen réalise une saison assez complète avec 4 buts en 23 matchs. Et s’il continue sur sa lancée, Nantes pourrait bien se servir de l’expérience de son attaquant pour réussir l’exploit de se sauver…