ICONSPORT_275811_0060

OM : De Zerbi sent bien un complot anti-Marseille

OM02 nov. , 13:00
parMehdi Lunay
15
L'Olympique de Marseille s'est péniblement imposé à Auxerre samedi soir. La tâche était d'autant plus dure qu'Ulisses Garcia a été exclu en seconde période. Un carton rouge aussi incompris par Roberto de Zerbi que celui subi par Cornelius la saison dernière.
Même mal en point au classement, Auxerre pose beaucoup de problèmes à l'Olympique de Marseille version De Zerbi. La saison dernière, l'AJA avait gagné les deux confrontations en inscrivant 6 buts au total. Cette fois-ci, l'OM l'a emporté 1-0 mais très péniblement. Ballotté toute la rencontre par les Bourguignons, le club phocéen s'en est sorti sur un but chanceux d'Angel Gomes. Pour assombrir le tableau, Ulisses Garcia a récolté un carton rouge en seconde période pour une semelle jugée dangereuse sur Josué Casimir.
Il se passe des choses étranges avec l'OM
- Roberto de Zerbi
La décision de l'arbitre Benoît Bastien n'a pas manqué de faire réagir le peuple marseillais, lequel dénonçait une profonde injustice pendant la soirée. De quoi faire écho au carton rouge récolté par Derek Cornelius la saison passée dans la débâcle 3-0 subie à l'Abbé-Deschamps. Deux cas bien différents mais Roberto de Zerbi a quand même osé le parallèle en conférence de presse d'après-match. L'Italien s'interrogeait explicitement sur la façon dont l'OM est arbitré à Auxerre.
« Je ne peux pas tout expliquer. Oui, il y a eu encore un rouge, mais l’équipe a bien lutté. Pour moi, Garcia prend d’abord le ballon. Quand je viens sur ce terrain, je repense forcément au rouge reçu par Cornelius, celui qui avait provoqué la colère de Pablo Longoria la saison dernière. Ici, il se passe des choses étranges avec l’OM concernant les exclusions », a t-il lâché devant les journalistes. Un discours qui tranche avec celui de son président Pablo Longoria, discret et calme samedi soir alors qu'il avait pété les plombs dans le même stade il y a quelques mois seulement.

Ligue 1

01 novembre 2025 à 21:05
Auxerre
0
1
Match terminé
Olympique Marseille
Gomes30'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
S. Diomande
AuxerreAuxerre
Carton jaune
87
D. Loader
AuxerreAuxerre
Remplacement
84
ENTRE
R. Matondo
AuxerreAuxerre
SORT
E. Owusu
AuxerreAuxerre
Remplacement
84
ENTRE
L. Sy
AuxerreAuxerre
SORT
M. Senaya
AuxerreAuxerre
Voir Les Détails Complets Du Match
15
Articles Recommandés
ICONSPORT_275409_0075
PSG

Le PSG bousculé en L1, Luis Enrique heureux

ICONSPORT_275392_0029
ASSE

ASSE : Horneland a trouvé les coupables

ICONSPORT_275612_0044
Ligue 1

Rennes - Strasbourg : les compos (15h00 sur Ligue1+)

ICONSPORT_275790_0038
Paris FC

Paris FC : Kevin Trapp met un énorme coup de pression

Fil Info

15:00
Le PSG bousculé en L1, Luis Enrique heureux
14:30
ASSE : Horneland a trouvé les coupables
14:05
Rennes - Strasbourg : les compos (15h00 sur Ligue1+)
14:00
Paris FC : Kevin Trapp met un énorme coup de pression
13:30
OL : En voyage au Maroc, il apprend l'incroyable nouvelle
12:40
PSG : Bambi Barcola est de retour à Paris
12:20
OM : Maupay ressort du placard !
12:00
OL : Paulo Fonseca en danger ? Il a déjà un avocat

Derniers commentaires

L'OM volé à Auxerre ? Les supporters lancent la saison 2

Tous corrupt 😂😂

L'OM volé à Auxerre ? Les supporters lancent la saison 2

Ouin ouin ouiiiiiiiin....les pauv' marseillais....cest vraiment trop injuste....

OM : De Zerbi sent bien un complot anti-Marseille

Les insultes sont la seule répartie des faibles...Bon il y a du mieux plu insulte raciste nazi ...c est bien, bravo.

OM : De Zerbi sent bien un complot anti-Marseille

Encore un article où on voit que pour les Parisiens, ce sport est une énigme 😂

OM : De Zerbi sent bien un complot anti-Marseille

C est surtout la qu on voit que ce sport n est pas pour vous RIRES

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Monaco
201162323176
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
141042417152
10
Paris
14114251820-2
11
Le Havre
12103341216-4
12
Rennes
12102621416-2
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
711218717-10
18
Metz
510127826-18

Loading