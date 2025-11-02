OM : De Zerbi sent bien un complot anti-Marseille

L'Olympique de Marseille s'est péniblement imposé à Auxerre samedi soir. La tâche était d'autant plus dure qu'Ulisses Garcia a été exclu en seconde période. Un carton rouge aussi incompris par Roberto de Zerbi que celui subi par Cornelius la saison dernière.

Même mal en point au classement, Auxerre pose beaucoup de problèmes à l' Olympique de Marseille version De Zerbi. La saison dernière, l'AJA avait gagné les deux confrontations en inscrivant 6 buts au total. Cette fois-ci, l'OM l'a emporté 1-0 mais très péniblement. Ballotté toute la rencontre par les Bourguignons, le club phocéen s'en est sorti sur un but chanceux d'Angel Gomes. Pour assombrir le tableau, Ulisses Garcia a récolté un carton rouge en seconde période pour une semelle jugée dangereuse sur Josué Casimir.

Il se passe des choses étranges avec l'OM - Roberto de Zerbi

La décision de l'arbitre Benoît Bastien n'a pas manqué de faire réagir le peuple marseillais, lequel dénonçait une profonde injustice pendant la soirée. De quoi faire écho au carton rouge récolté par Derek Cornelius la saison passée dans la débâcle 3-0 subie à l'Abbé-Deschamps. Deux cas bien différents mais Roberto de Zerbi a quand même osé le parallèle en conférence de presse d'après-match. L'Italien s'interrogeait explicitement sur la façon dont l'OM est arbitré à Auxerre.

« Je ne peux pas tout expliquer. Oui, il y a eu encore un rouge, mais l’équipe a bien lutté. Pour moi, Garcia prend d’abord le ballon. Quand je viens sur ce terrain, je repense forcément au rouge reçu par Cornelius, celui qui avait provoqué la colère de Pablo Longoria la saison dernière. Ici, il se passe des choses étranges avec l’OM concernant les exclusions », a t-il lâché devant les journalistes. Un discours qui tranche avec celui de son président Pablo Longoria, discret et calme samedi soir alors qu'il avait pété les plombs dans le même stade il y a quelques mois seulement.