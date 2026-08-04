OM : McCourt prend une décision qui scandalise

Le propriétaire de l'OM a repris la main sur son club cet été, mais la première décision prise par Frank McCourt n'est pas du goût de Grégory Lorenzi. L'homme d'affaires américain a fait un choix qui plombe le mercato marseillais.

La Provence, le nouveau directeur sportif de l'OM estime que passer par cette agence, aussi puissante soit-elle rend toutes les discussions plus compliquées. « Le boss du sportif, Grégory Lorenzi, ainsi que Medhi Benatia, appelé à la rescousse pour chapeauter le volet sorties, regretteraient particulièrement ce choix », précise le quotidien régional. Cela a été révélé de manière presque anodine il y a quelques jours, afin de faciliter les ventes de ses joueurs, l'Olympique de Marseille a donné un mandat à l'agence Unique Sports Group . Après avoir réfuté l'idée que Medhi Benatia soit encore dans les coulisses de l'OM pour permettre au club phocéen de profiter de son carnet d'adresses, c'est Frank McCourt qui a pris l'initiative de cette opération. Une décision prise au mois de juillet et qui n'a pas été utile pour les transferts de Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang, largement sollicités. Selon, le nouveau directeur sportif de l'OM estime que passer par cette agence, aussi puissante soit-elle rend toutes les discussions plus compliquées. «», précise le quotidien régional.

Les agents des joueurs de l'OM sont furieux

Et si Grégory Lorenzi regrette cette décision prise par son patron de travailler avec Unique Sports Group, c'est aussi parce que les agents des joueurs concernés par un départ de Marseille ne s'y retrouvent pas. « Pour sortir des joueurs, il va falloir s’accrocher. Parmi les axes de rémunération, le mandat de vente touche au plus lucratif la commission sur l’indemnité de transfert. En le confiant à Unique Sports Group, l’OM prive les agents d’une énorme source de revenus. Forcément, tu réfléchis à deux fois avant de donner ton feu vert. Ils vont se dire : pas de soucis, dans ces conditions on préfère rester », a confié un agent à nos confrères de La Provence.