Al-Khelaïfi menace le Mondial des clubs, le PSG prêt à boycotter

Gianni Infantino est dans l’œil du cyclone depuis plusieurs semaines. L’UEFA est désormais en conflit ouvert avec la FIFA et la prochaine Coupe du monde des clubs pourrait en faire les frais.

La Coupe du monde 2026 a pris fin il y a quelques jours, mais le comportement du président de la FIFA pendant et après la compétition continue de faire polémique. Gianni Infantino s’est attiré les critiques de l’UEFA, mais également d’autres instances du football mondial, après l'annonce de son projet de création d'une société commerciale pour vendre une partie de la Coupe du monde.

L’instance européenne ne souhaite désormais plus rien laisser passer et espère même provoquer le départ du dirigeant italo-suisse. Dans ce contexte, l’UEFA envisage de s’opposer aux prochaines compétitions organisées par la FIFA. La Coupe du monde des clubs 2029 apparaît donc logiquement comme l’un des dossiers les plus sensibles.

L'UEFA riposte, le PSG aussi ?

Selon les informations d’AS, aucun accord n’a pour le moment été trouvé pour cette prochaine édition de la compétition. Pour compliquer encore davantage la situation, certaines sommes dues à l’édition 2025 n’auraient toujours pas été versées aux clubs européens.

Afin de faire évoluer la situation, Aleksander Čeferin, président de l’UEFA, et Nasser Al-Khelaïfi, président de l’Association européenne des clubs (ECA), doivent se réunir prochainement à Salzbourg.

Parmi les scénarios envisagés figure un possible boycott de la Coupe du monde des clubs 2029. Une compétition concurrente pourrait même voir le jour en dehors de l’égide de la FIFA. L’objectif principal de l’UEFA est de fragiliser Gianni Infantino en l’incitant à quitter ses fonctions ou en empêchant sa réélection lors du prochain scrutin prévu en mars.