OM : Une star sénégalaise est libre, Marseille est dans le coup

OM : Une star sénégalaise est libre, Marseille est dans le coup

OM06 août , 14:30
parClaude Dautel
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Arrivé à la fin de son contrat avec l'AS Monaco, Krépin Diatta intéresse de nombreux clubs. Parmi eux, l'Olympique de Marseille qui s'est renseigné sur le joueur aux 65 sélections avec l'équipe du Sénégal.
Krépin Diatta a le profil parfait pour un club qui, comme l'OM, ne souhaite pas faire des folies financières. Décidés à faire un recrutement très prudent sur le plan comptable, mais productif sur le plan sportif, les dirigeants phocéens ont déjà pris les devants concernant l'ancien joueur de l'AS Monaco selon FootMercato. Le média spécialisé affirme que l'Olympique de Marseille est l'un des clubs qui a pris des renseignements sur les exigences de Krépin Diatta, lequel n'a pas encore fait son choix. Agé de 27 ans, le milieu offensif international sénégalais suscite de l'intérêt en Premier League, mais également Bundesliga. Il est vrai que son statut de joueur libre est à même de convenir à de nombreuses formations.

Diatta libre après cinq saisons à Monaco

Révélé avec Bruges, Krépin Diatta avait rejoint l'AS Monaco en 2021, mais finalement le club de la Principauté n'a pas souhaité le prolonger. C'est désormais au Sénégal qu'il se prépare à faire son retour en Europe, le joueur offensif laissant faire ses agents avant de faire un choix définitif sur la suite de sa carrière. Seul problème pour l'OM dans ce dossier, le club phocéen doit encore vendre des joueurs avant même de faire des offres fermes et définitives à des joueurs, y compris ceux qui sont libres. Et le temps qui passe ne joue pas en faveur de Marseille, puisque Krépin Diatta pourrait vouloir se décider rapidement afin de rejoindre le plus tôt possible son futur club.

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Joueur au profil très expérimenté, le natif de Dakar est un joueur qui pourrait apporter de l'expérience à l'équipe de Bruno Genesio. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille a évidemment donné son accord à Grégory Lorenzi pour avancer un peu dans cette piste. Maintenant, il faut savoir si un club anglais ou allemand ne raflera pas la mise plus vite que l'OM.
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Derniers commentaires

130ME pour Diomandé, le PSG fait une nouvelle offre

Il confirme...ce n'est pas du bla bla bla quand c'est le PSG...le gars n'a honte de rien, surtout quand il s'agit d'étaler publiquement sa bêtise ^^

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

? Ici pas parler foot avec respect carré ! Ici le pire site de foot avec des infos rancies et inutiles plus ou moins pompées sur d'autres sites plus sérieux entremêlées de pub macronesques, avec des bandeaux à coolies mal cuits ! Donc les lecteurs sont parmi les pires abrutis que l'on puisse rencontrer sur terre, peut-être même des trolls mandatés par l'union européenne pour déstabiliser l'Islande !! Le foot ici : ce n'est pas le pied !!!

220 ME arrivent, le PSG attaqué comme jamais

Si ça se fait à ce prix là, bravo!

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

Quand tu vois systématiquement l'OM manger le mur saison après saison, il y a de quoi refuser d'y aller. ^^

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C'est surtout Foot01 qui est frustré de ne rien savoir. ^^

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