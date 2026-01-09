ICONSPORT_281658_0181

L’OM trop honnête, Medhi Benatia écoeuré

OM09 janv. , 10:40
parGuillaume Conte
20
L'OM a forcément beaucoup de regrets par rapport à sa défaite aux tirs au but face au PSG. Pour Medhi Benatia, il aurait quand même fallu être un peu plus vicieux en fin de rencontre.
L’OM est passé à quelques secondes d’un bel exploit ce jeudi soir face au PSG, se faisant rejoindre à la dernière seconde des arrêts de jeu pour concéder un nul, puis une défaite à l’issue des tirs au but. De quoi donner des gros regrets à tout un club, qui se voyait bien mettre un terme à 14 ans sans titre avec ce Trophée des Champions qui tendaient les bras. Impossible de refaire le match, mais Medhi Benatia affiche tout de même de très gros regrets, notamment sur le manque d’expérience dans les derniers instants de la partie.
Pour le directeur du football au sein du club olympien, il aurait peut-être fallu être plus fourbe, gagner du temps et casser un peu le jeu pour empêcher les joueurs du PSG de mettre du rythme et de revenir en fin de match. Avec sa grande expérience, Benatia va certainement parler de cette gestion des derniers instants avec ses joueurs et Roberto De Zerbi, même si le dirigeant de l’OM ne cachait pas sa fierté de voir son équipe aussi bien se comporter face à un gros PSG.

L'OM envoie des fleurs au PSG

« Paris, ils ne sont pas seulement bons cette année, ils sont la meilleure équipe d'Europe depuis dix ans. Ils ont gagné beaucoup de choses, donc il ne faut pas leur enlever ça. C’est la meilleure équipe d’Europe, ils le montrent tous les week-ends. Il nous a manqué un peu de réussite, on a eu pas mal d’occasions en première mi-temps. Chevalier a été décisif, il a fait un grand match. Il nous a manqué un peu de réussite dans les deux surfaces, peut-être que sur l’action du 3-1, on aurait pu être plus vicieux, plus malins. Le coach lui-même dit qu’en termes de jeu, de prestation, aujourd’hui, il y a vraiment une très belle équipe sur le terrain, qui a essayé de ressortir à chaque fois et qui a souvent trouvé la solution. Si moi je suis un joueur, je sors de ce match dégoûté, mais avec beaucoup d’ambition pour la suite », a livré Medhi Benatia, qui souhaite voir son équipe afficher un visage aussi conquérant à chaque match. Si cela devait être le cas, alors l’OM serait à prendre au sérieux dans la deuxième partie de saison.

Lire aussi

Joel Sebastian Romero, la recrue surprise de l’OMJoel Sebastian Romero, la recrue surprise de l’OM
OM vs PSG, ça a chauffé très fortOM vs PSG, ça a chauffé très fort
20
Articles Recommandés
ICONSPORT_279926_0228
OL

9 ME et l’OL tient le nouveau Morton

ICONSPORT_272416_0020
OM

OM : La Roma craque pour Robinio Vaz

ICONSPORT_278112_0031
Paris FC

Le Paris FC recrute Luca Koleosho (officiel)

ICONSPORT_281577_0059
PSG

PSG : 100 ME pour Barcola, Arsenal frappe le premier

Fil Info

09 janv. , 13:20
9 ME et l’OL tient le nouveau Morton
09 janv. , 13:00
OM : La Roma craque pour Robinio Vaz
09 janv. , 12:50
Le Paris FC recrute Luca Koleosho (officiel)
09 janv. , 12:40
PSG : 100 ME pour Barcola, Arsenal frappe le premier
09 janv. , 12:20
Endrick à 0 euro, le coup de génie de l'OL
09 janv. , 12:00
OM : Angel Gomes viré, Himad Abdelli va signer
09 janv. , 11:40
Une pépite à 10 ME, Rennes sort l'artillerie lourde
09 janv. , 11:20
L'OM le voulait, Lille met le paquet
09 janv. , 11:00
PSG : Fabian Ruiz, un nouveau riche veut se le payer

Derniers commentaires

L’OM trop honnête, Medhi Benatia écoeuré

Il lui choppe le pied gauche... je viens de revoir les deux actions justement pour comparer avec fofana...cest encore moins évident avec fofana que hier soir ... donc oui ferme la dans pareille situation ou va t'acheter des lunettes et un cerveau aussi au passage

L’OM trop honnête, Medhi Benatia écoeuré

Cest rouge... je dirais pas l'inverse essaye avec un autre

OM : Angel Gomes viré, Himad Abdelli va signer

Ton avis , tu vas aller le donner à Longoria et tu me donnera sa ( piquante) réponse stp... On vire pas un joueur au bout de 6 mois? C'est nouveau ça ? Si le joueur glande rien à l'entraînement par exemple, tu le payes à rien foutre pendant ses 4 ans de contrat ?

L’OM trop honnête, Medhi Benatia écoeuré

C'est contre Lyon qu'ils jouent jamais à fond

L’OM trop honnête, Medhi Benatia écoeuré

Tout le monde simule des penaltys, surtout dans les matchs à enjeu, même les plus grands joueurs en ont simulé, et pour ta gouverne je crois pas qu'il y a eu simulation hier. Tu as pas du jouer longtemps au foot toi.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading