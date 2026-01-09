L’OM trop honnête, Medhi Benatia écoeuré

L'OM a forcément beaucoup de regrets par rapport à sa défaite aux tirs au but face au PSG. Pour Medhi Benatia, il aurait quand même fallu être un peu plus vicieux en fin de rencontre.

L’OM est passé à quelques secondes d’un bel exploit ce jeudi soir face au PSG , se faisant rejoindre à la dernière seconde des arrêts de jeu pour concéder un nul, puis une défaite à l’issue des tirs au but. De quoi donner des gros regrets à tout un club, qui se voyait bien mettre un terme à 14 ans sans titre avec ce Trophée des Champions qui tendaient les bras. Impossible de refaire le match, mais Medhi Benatia affiche tout de même de très gros regrets, notamment sur le manque d’expérience dans les derniers instants de la partie.

Pour le directeur du football au sein du club olympien, il aurait peut-être fallu être plus fourbe, gagner du temps et casser un peu le jeu pour empêcher les joueurs du PSG de mettre du rythme et de revenir en fin de match. Avec sa grande expérience, Benatia va certainement parler de cette gestion des derniers instants avec ses joueurs et Roberto De Zerbi, même si le dirigeant de l’OM ne cachait pas sa fierté de voir son équipe aussi bien se comporter face à un gros PSG.

L'OM envoie des fleurs au PSG

« Paris, ils ne sont pas seulement bons cette année, ils sont la meilleure équipe d'Europe depuis dix ans. Ils ont gagné beaucoup de choses, donc il ne faut pas leur enlever ça. C’est la meilleure équipe d’Europe, ils le montrent tous les week-ends. Il nous a manqué un peu de réussite, on a eu pas mal d’occasions en première mi-temps. Chevalier a été décisif, il a fait un grand match. Il nous a manqué un peu de réussite dans les deux surfaces, peut-être que sur l’action du 3-1, on aurait pu être plus vicieux, plus malins. Le coach lui-même dit qu’en termes de jeu, de prestation, aujourd’hui, il y a vraiment une très belle équipe sur le terrain, qui a essayé de ressortir à chaque fois et qui a souvent trouvé la solution. Si moi je suis un joueur, je sors de ce match dégoûté, mais avec beaucoup d’ambition pour la suite », a livré Medhi Benatia, qui souhaite voir son équipe afficher un visage aussi conquérant à chaque match. Si cela devait être le cas, alors l’OM serait à prendre au sérieux dans la deuxième partie de saison.