OM vs PSG, ça a chauffé très fort

L'OM a cru tenir son premier trophée en 14 ans, mais le PSG n'avait pas dit son dernier mot. Ce scénario fou a provoqué quelques tensions sur les bancs de touche.

Dans une fin de match folle, l’OM pensait bien avoir fait le plus difficile en passant devant à quelques minutes de la fin du match. Dans la foulée du but contre son camp de Pacho, les scènes de joie se sont multipliées sur le banc marseillais. Bien légitime, mais un peu débordante aux yeux du staff parisien, qui n’a pas vraiment apprécié le chambrage.

Conséquence, quand le PSG a égalisé par Gonçalo Ramos, toute la délégation est sortie de son banc pour célébrer et cela a eu le don de créer quelques tensions entre les deux camps. Surtout que certains remplaçants ont traversé la zone réservée aux Marseillais pour aller rejoindre le buteur portugais.