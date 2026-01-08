OM vs PSG, ça a chauffé très fort

Tweet not found
Une finale ça se gagne et ça paris sait très bien le faire, la marque des champions mon frère !!!
L'arbitre abien donne un penalty inexistant....
Je pense que l arbitre il c est pas trompé, il connaît quand même les règles mieux que nous, y a que lui qui pourra nous dire pourquoi il a siffler penalty
Et pourtant luiz Enrique a reconnu que L OM était supérieur ce soir, c'est luis qu'il a dit
Oui oui continues dans tes rêves 🤣😂🤣
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
