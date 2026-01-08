ICONSPORT_281658_0046

OM vs PSG, ça a chauffé très fort

Ligue 108 janv. , 21:40
parGuillaume Conte
19
L'OM a cru tenir son premier trophée en 14 ans, mais le PSG n'avait pas dit son dernier mot. Ce scénario fou a provoqué quelques tensions sur les bancs de touche.
Même si ce Trophée des Champions au Koweit n’avait pas conquis le coeur des supporters qui n’ont pas fait le déplacement depuis la France, c’était un titre en jeu entre les deux équipes majeures du championnat de France. L’OM avait l’occasion de soulever un trophée pour la première fois en 14 ans, le tout sans avoir gagné la Ligue 1 ou la Coupe de France. Une chance inespérée. Et de son côté, le PSG voulait asseoir sa domination dans l’hexagone, et poursuivre sa série impressionnante de trophées remportées.

Tweet not found

The embedded tweet could not be found…

Dans une fin de match folle, l’OM pensait bien avoir fait le plus difficile en passant devant à quelques minutes de la fin du match. Dans la foulée du but contre son camp de Pacho, les scènes de joie se sont multipliées sur le banc marseillais. Bien légitime, mais un peu débordante aux yeux du staff parisien, qui n’a pas vraiment apprécié le chambrage.
Conséquence, quand le PSG a égalisé par Gonçalo Ramos, toute la délégation est sortie de son banc pour célébrer et cela a eu le don de créer quelques tensions entre les deux camps. Surtout que certains remplaçants ont traversé la zone réservée aux Marseillais pour aller rejoindre le buteur portugais.
Ajoutez à cela l’agacement de voir le PSG revenir à la dernière seconde, et quelques gestes déplacés ont été échangés, sans non plus que cela n’aille trop loin. Une preuve que ce trophée avait tout de même une certaine importance pour les deux équipes, même si le scénario assez fou a forcément pesé dans les têtes et a fait monter la température.
19
Articles Recommandés
ICONSPORT_281665_0069
Serie A

« Fils de p… » Mike Maignan craque !

ICONSPORT_161895_0014
Bordeaux

Bordeaux recrute un champion de France, direction l'infirmerie

Arsenal Liverpool
Premier League

PL : Un vrai match nul entre Arsenal et Liverpool

Rabiot Milan
Serie A

Serie A : Leao évite le pire, mais le Milan AC perd gros

Fil Info

09 janv. , 00:00
« Fils de p… » Mike Maignan craque !
08 janv. , 23:00
Bordeaux recrute un champion de France, direction l'infirmerie
08 janv. , 22:55
PL : Un vrai match nul entre Arsenal et Liverpool
08 janv. , 22:47
Serie A : Leao évite le pire, mais le Milan AC perd gros
08 janv. , 22:30
LOSC-OL change d'arbitre, ça grogne
08 janv. , 22:00
PSG : « Cela n’a pas été facile », Lucas Chevalier savoure sa revanche
08 janv. , 21:58
Supercopa : Le Real remporte le derby et rejoint le Barça en finale
08 janv. , 21:15
PSG-OM : Le penalty polémique de Greenwood fait parler

Derniers commentaires

OM vs PSG, ça a chauffé très fort

Une finale ça se gagne et ça paris sait très bien le faire, la marque des champions mon frère !!!

OM vs PSG, ça a chauffé très fort

L'arbitre abien donne un penalty inexistant....

PSG-OM : Le penalty polémique de Greenwood fait parler

Je pense que l arbitre il c est pas trompé, il connaît quand même les règles mieux que nous, y a que lui qui pourra nous dire pourquoi il a siffler penalty

OM vs PSG, ça a chauffé très fort

Et pourtant luiz Enrique a reconnu que L OM était supérieur ce soir, c'est luis qu'il a dit

OM vs PSG, ça a chauffé très fort

Oui oui continues dans tes rêves 🤣😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading