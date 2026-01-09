Joel Sebastian Romero, la recrue surprise de l’OM

L'OM rêve de frapper un grand coup avec la signature de l'espoir colombien Joel Sebastian Romero, qui a brillé à la dernière Coupe du monde U20.

Avec Mason Greenwood et Igor Paixao, l’OM ne manque pas de solutions pour animer ses couloirs. Cela n’empêche pas Roberto De Zerbi de vouloir encore augmenter la concurrence et de rechercher la perle rare à ce poste. C’est ainsi que Marseille se retrouve parmi les candidats pour faire signer Joel Sebastian Romero (de dos avec le numéro 16 sur la photo) cet hiver. L’idée est de récupérer la pépite colombienne de 19 ans à un prix très abordable, alors qu’il est suivi par plusieurs clubs, mais pas vraiment de ténors européens.

Concurrence de Strum Graz et de Flamengo pour l'OM

Selon Goal et Placar, le joueur de l’America de Cali est dans le viseur de Flamengo, qui en a fait sa priorité pour la saison prochaine au Brésil, et de Strum Graz. L’OM compte faire signer Romero dès le mois de janvier, même s’il faudra pour cela débourser une indemnité de transfert de l’ordre de moins de 2 millions d’euros. Il faut dire que l’ailier n’a plus que six mois de contrat avec le club colombien, et que c’est surtout avec la sélection U20 de son pays qu’il s’est fait remarquer à la Coupe du monde. La Colombien avait terminé à la troisième place, l’emportant face à la France pour le match de la médaille de bronze.

Un investissement minime pour un joueur prometteur, l’OM s’estime capable de réaliser le gros coup de l’hiver, tout en prenant un risque mesuré sur le plan financier. De plus, Romero a la possibilité de jouer comme milieu axial, et c’est un besoin clairement identifié par Roberto De Zerbi pour la deuxième partie de saison. Enfin, pour ne rien gâcher, sa position préférentielle reste sur le côté droit de l’attaque, et il n’est pas impossible que Marseille prépare la suite en cas de départ de Mason Greenwood en fin de saison.