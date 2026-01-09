ICONSPORT_274217_0020

Joel Sebastian Romero, la recrue surprise de l’OM

OM09 janv. , 8:00
parGuillaume Conte
0
L'OM rêve de frapper un grand coup avec la signature de l'espoir colombien Joel Sebastian Romero, qui a brillé à la dernière Coupe du monde U20.
Avec Mason Greenwood et Igor Paixao, l’OM ne manque pas de solutions pour animer ses couloirs. Cela n’empêche pas Roberto De Zerbi de vouloir encore augmenter la concurrence et de rechercher la perle rare à ce poste. C’est ainsi que Marseille se retrouve parmi les candidats pour faire signer Joel Sebastian Romero (de dos avec le numéro 16 sur la photo) cet hiver. L’idée est de récupérer la pépite colombienne de 19 ans à un prix très abordable, alors qu’il est suivi par plusieurs clubs, mais pas vraiment de ténors européens.

Concurrence de Strum Graz et de Flamengo pour l'OM

Selon Goal et Placar, le joueur de l’America de Cali est dans le viseur de Flamengo, qui en a fait sa priorité pour la saison prochaine au Brésil, et de Strum Graz. L’OM compte faire signer Romero dès le mois de janvier, même s’il faudra pour cela débourser une indemnité de transfert de l’ordre de moins de 2 millions d’euros. Il faut dire que l’ailier n’a plus que six mois de contrat avec le club colombien, et que c’est surtout avec la sélection U20 de son pays qu’il s’est fait remarquer à la Coupe du monde. La Colombien avait terminé à la troisième place, l’emportant face à la France pour le match de la médaille de bronze.
Un investissement minime pour un joueur prometteur, l’OM s’estime capable de réaliser le gros coup de l’hiver, tout en prenant un risque mesuré sur le plan financier. De plus, Romero a la possibilité de jouer comme milieu axial, et c’est un besoin clairement identifié par Roberto De Zerbi pour la deuxième partie de saison. Enfin, pour ne rien gâcher, sa position préférentielle reste sur le côté droit de l’attaque, et il n’est pas impossible que Marseille prépare la suite en cas de départ de Mason Greenwood en fin de saison.

Lire aussi

Abdelli choisit l'OM, Angers est scotchéAbdelli choisit l'OM, Angers est scotché
OM vs PSG, ça a chauffé très fortOM vs PSG, ça a chauffé très fort
0
Articles Recommandés
om benatia dit oui a himad abdelli a une condition iconsport 247286 0311 385745
OM

OM : Abdelli n'a pas encore signé, les critiques pleuvent

ICONSPORT_274509_0028 (1)
PSG

PSG : Luis Enrique envoie Barcola en Premier League

ICONSPORT_281658_0042
OM

PSG-OM : Une défaite injuste, Marseille ne digère pas

ICONSPORT_260018_0060
ASSE

L’ASSE plus forte que Nantes, l'énorme renfort

Fil Info

09 janv. , 10:00
OM : Abdelli n'a pas encore signé, les critiques pleuvent
09 janv. , 9:40
PSG : Luis Enrique envoie Barcola en Premier League
09 janv. , 9:20
PSG-OM : Une défaite injuste, Marseille ne digère pas
09 janv. , 9:00
L’ASSE plus forte que Nantes, l'énorme renfort
09 janv. , 8:40
L’OL flaire le gros coup au PSG
09 janv. , 8:20
Le Bayern écoeure le PSG
09 janv. , 7:40
Le Real Madrid scandalisé
09 janv. , 7:20
TV : Algérie - Nigéria, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Derniers commentaires

PSG-OM : Une défaite injuste, Marseille ne digère pas

mec quand tu sautes tu remet les pied a terre tu te laisse pas tomber il ne reprend pas ses appuie alors que rien ne l'en empeche

PSG-OM : Une défaite injuste, Marseille ne digère pas

Trophee en bois mais ça n a pas empeché les joueurs de l OM de pleurer et meme RDZ disant que c etait la premiere fois que ça lui arrivait...

TV : LOSC - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Merah doit sauter pour mettre Sulc dans sa meilleure position et mettre un latéral sur le côté type Abner ou Karabec.

PSG-OM : Une défaite injuste, Marseille ne digère pas

Mdr les images justement montrent bien les crampons d un marseillais sur la cheville de Neves

OM vs PSG, ça a chauffé très fort

oui c'est ca lol et tu dis que sur neves ya rien hypocrite que tu es

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading