L’OM tremble, Gouiri a deux offres XXL

L’OM tremble, Gouiri a deux offres XXL

OM26 août , 13:40
parQuentin Mallet
4
Ajouter comme source préférée sur Google
A quelques jours de la fermeture définitive du mercato estival, l'Olympique de Marseille risque de se faire attaquer pour les joueurs que Bruno Genesio ne veut pas voir partir. Parmi eux, Amine Gouiri, qui pourrait retrouver Roberto De Zerbi à Tottenham.
Les derniers jours de ce mercato estival risquent d'être particulièrement intenses pour l'OM. Pour le moment, Grégory Lorenzi n'a pu boucler aucune arrivée du fait de finances calamiteuses et d'une masse salariale beaucoup trop importante. Malgré les départs de quelques gros salaires comme Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et Facundo Medina, il faudrait encore que la direction sportive se sépare de plusieurs autres joueurs pour espérer valider l'arrivée de nouveaux joueurs.
Au grand désarroi de Bruno Genesio, qui a identifié auprès de sa direction un groupe de cadres sur lesquels il compte s'appuyer lors de cette nouvelle saison. Parmi eux, Amine Gouiri est l'un de ceux qui attisent le plus de convoitises. Pour rappel, la direction marseillaise espère récupérer entre 25 et 30 millions d'euros en cas de vente.

Lire aussi

OM : Paixao décide de rester, McCourt est furieuxOM : Paixao décide de rester, McCourt est furieux
OM : Timber quitte Marseille, départ imminent !OM : Timber quitte Marseille, départ imminent !

Gouiri dans la short-list de Tottenham et Naples

Présenté comme un chouchou de Bruno Genesio du fait de leur histoire commune à Lyon, à Rennes puis maintenant à Marseille, Amine Gouiri est censé jouer un grand rôle lors de cet exercice 2026-2027. Toutefois, le voir rester après la fin du mercato n'est pas une certitude. Comme l'indique le Corriere dello Sport, Tottenham s'intéresse de plus en plus à lui, alors que Roberto De Zerbi garde un excellent souvenir de celui qu'il a eu sous ses ordres pendant un an à l'OM.
Et si un départ vers les Spurs semble de fait compromis par l'arrivée récente de Savinho et celle attendue d'Omar Marmoush, Amine Gouiri a d'autres convoitises. Comme l'indique le quotidien transalpin, Naples a fait de l'international algérien une alternative idéale au dossier Gabriel Jesus, si ce dernier viendrait à ne pas se conclure. Autant de gros clubs qui lui offriraient des perspectives de très haut niveau, là où l'OM traverse pour l'instant un florilège de turbulences.
Articles Recommandés
Lom Passe A Lattaque Pour Karl Toko Ekambi
OM

L'OM passe à l'attaque pour Karl Toko Ekambi

Liverpool Oublie Mbaye Avec Ismaila Sarr
Premier League

Liverpool oublie Mbaye avec Ismaïla Sarr

Capture d’écran 2026-08-26 à 16.26.15
Rennes

Rennes : Seko Fofana encore prêté à Porto (off)

L'Equipe confirme son émission du soir
TV

TV : L'Equipe du Soir nouvelle formule subit une vague de critiques

Fil Info

26 août , 17:00
L'OM passe à l'attaque pour Karl Toko Ekambi
26 août , 16:30
Liverpool oublie Mbaye avec Ismaïla Sarr
26 août , 16:25
Rennes : Seko Fofana encore prêté à Porto (off)
26 août , 16:00
TV : L'Equipe du Soir nouvelle formule subit une vague de critiques
26 août , 15:30
PSG : La méthode Luis Enrique fait déjà bouillir le vestiaire
26 août , 15:00
Le Groupama Stadium inaccessible, l'OL fait une annonce
26 août , 14:37
Lille officialise le joli coup Dilane Bakwa
26 août , 14:30
OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !
26 août , 14:00
ASSE : Accord trouvé, Ekwah retrouve la Ligue 1

Derniers commentaires

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

Info confirmée aussi par Fabrizio Romano. https://x.com/FabrizioRomano/status/2092579127433826324

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

Je crois que tu n’as pas bien lu l'info..... c’est la direction et Genesio qui bloque pour qu’il reste à l’OM, McCourt lui veut vendre vendre vendre.... il veut rentrer dans son argent que Longoria semble avoir dépensé à outrance. On verra bien !!!

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

Marseille qui va rejoindre les verts en D2. On l'avait pas vu venir celle là

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

C'est la petite moustache qui te fait cet effet ^^ Tu crois qu'il va faire danser le mambo avec cassage de reins en prime aux défenseurs anglais si il part ? :D

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

Je sais pas vous mais a chaque fois que je vois Paixao, je pense a Lou Bega.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
31100404
2Lens logo
Lens
31100523
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
31100202
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
31100202
5Monaco logo
Monaco
31100101
6Brest logo
Brest
11010220
7Le Mans logo
Le Mans
11010220
8Rennes logo
Rennes
11010220
9Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
11010220
10Lorient logo
Lorient
11010000
11Nice logo
Nice
11010000
12Paris logo
Paris
11010000
13Troyes logo
Troyes
11010000
14Le Havre logo
Le Havre
0100101-1
15Toulouse logo
Toulouse
0100102-2
16Angers SCO logo
Angers SCO
0100102-2
17Auxerre logo
Auxerre
0100125-3
18Strasbourg logo
Strasbourg
0100104-4

Loading