L’OM tremble, Gouiri a deux offres XXL

A quelques jours de la fermeture définitive du mercato estival, l'Olympique de Marseille risque de se faire attaquer pour les joueurs que Bruno Genesio ne veut pas voir partir. Parmi eux, Amine Gouiri, qui pourrait retrouver Roberto De Zerbi à Tottenham.

Les derniers jours de ce mercato estival risquent d'être particulièrement intenses pour l' OM . Pour le moment, Grégory Lorenzi n'a pu boucler aucune arrivée du fait de finances calamiteuses et d'une masse salariale beaucoup trop importante. Malgré les départs de quelques gros salaires comme Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et Facundo Medina, il faudrait encore que la direction sportive se sépare de plusieurs autres joueurs pour espérer valider l'arrivée de nouveaux joueurs.

Au grand désarroi de Bruno Genesio, qui a identifié auprès de sa direction un groupe de cadres sur lesquels il compte s'appuyer lors de cette nouvelle saison. Parmi eux, Amine Gouiri est l'un de ceux qui attisent le plus de convoitises. Pour rappel, la direction marseillaise espère récupérer entre 25 et 30 millions d'euros en cas de vente.

Gouiri dans la short-list de Tottenham et Naples

Présenté comme un chouchou de Bruno Genesio du fait de leur histoire commune à Lyon, à Rennes puis maintenant à Marseille, Amine Gouiri est censé jouer un grand rôle lors de cet exercice 2026-2027. Toutefois, le voir rester après la fin du mercato n'est pas une certitude. Comme l'indique le Corriere dello Sport, Tottenham s'intéresse de plus en plus à lui, alors que Roberto De Zerbi garde un excellent souvenir de celui qu'il a eu sous ses ordres pendant un an à l'OM.

Et si un départ vers les Spurs semble de fait compromis par l'arrivée récente de Savinho et celle attendue d'Omar Marmoush, Amine Gouiri a d'autres convoitises. Comme l'indique le quotidien transalpin, Naples a fait de l'international algérien une alternative idéale au dossier Gabriel Jesus, si ce dernier viendrait à ne pas se conclure. Autant de gros clubs qui lui offriraient des perspectives de très haut niveau, là où l'OM traverse pour l'instant un florilège de turbulences.