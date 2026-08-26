Barça : Un grave problème Lamine Yamal ?

C'est plus 5M€, pour le moment, que 8,5M mais je te rejoins sur son manque de confiance et de rythme. Après, c'est pas évident pour lui, il arrive pour se relancer puis comme potentiel suppléant n°1 de Fofana, avec les échéances actuelles pour le club de se qualifier en ldc. La pression est forte, la concurrence aussi et si tu n'es pas bien dans tes baskets, tu perds vite le fil.
PSG donne sa chance aux jeunes mais de là à les laisser s'installer en équipe 1, non, les recrues en attestent.
57? il est evaluer a 90 millions
Ce serait bien que Ndjantou signe à Rennes. Il n'est pas mauvais et il a de l'avenir, mais ce n'est pas un crack pour ce que j'en ai vu la saison dernière
lyon aussi donne la chance au jeune ya pas que paris
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|BP
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|0
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|-4
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❗️| Lamine Yamal has experienced a remarkable growth spurt, growing 12 cm in height over the last three years. 🤯
🚨 𝗡𝗘𝗪: Lamine Yamal was part of the winning team in Barcelona training today. However, when the players posed for the traditional winners’ photo, fans noticed that Lamine Yamal was nowhere to be seen. He was also the first one to leave training.