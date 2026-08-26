Barça : Un grave problème Lamine Yamal ?

Moins performant cet été avec l'Espagne au Mondial, décevant pour ce début de saison avec le Barça, Lamine Yamal traverse une passe compliquée. Des explications sont avancées.

Champion du monde avec l’Espagne, Lamine Yamal n’a pas vraiment pesé sur le jeu de la Roja. En finale contre l’Argentine comme lors des autres matchs, l’ailier de 19 ans a fait beaucoup moins de différence que par le passé, quand il portait la Roja vers son titre européen en 2024. Sa mauvaise passe a été mise sur le compte d’un retour de blessure peu avant le Mondial, et d’un rythme non retrouvé.

Mais la reprise avec le FC Barcelone est elle aussi très compliquée. Malgré la victoire 5-0 lors du premier match à Elche, Lamine Yamal a reçu la moins bonne note de son équipe et a été remplacé à la 65e minute de jeu. En larmes sur le banc de touche, le jeune espagnol semble touché moralement.

Et selon plusieurs médias espagnols, cette petite forme correspond à sa préparation très décevante, et le fait qu’il ait du mal à retrouver ses sensations. Certains comptes évoquent le fait qu’il ait beaucoup grandi ces dernières années, gagnant plus de 10 centimètres et perdant donc de sa vivacité. D'autres assurent qu'entre ses vacances très fétardes et le titre remporté avec la Roja, Yamal n'est plus aussi motivé par le football désormais.

En tout cas, un élément tracasse Lamine Yamal et toute la presse catalane mène l’enquête. Lors de l’entrainement de ce mardi, le jeune espagnol était dans l’équipe victorieuse de l’opposition finale, et a été le seul à ne pas poser sur la photo habituelle des vainqueurs. De même, alors que les joueurs et le staff étaient encore au centre d’entrainement, il est reparti dès la fin de l’entrainement vers son domicile.