MU lâche 80 millions, le Barça et le Real aux anges

Après un premier match de championnat raté face à Hull City et une défaite 2-0, Manchester United compte passer à l'action pour se renforcer dans les derniers jours du mercato estival et prépare une offre pour Eduardo Camavinga et une pour Alejandro Balde.

Manchester United a totalement raté sa rentrée en Premier League . Si Michael Carrick s'était montré particulièrement inspiré depuis sa prise de fonction, lui qui avait réussi à envoyer les Red Devils sur le podium malgré une première moitié de saison délicate, le technicien britannique n'a pas trouvé la formule pour battre Hull City au MKM Stadium.

Une défaite 2-0 qui en dit long, aussi bien sur un plan tactique que sur la qualité de l'effectif. Et compte tenu des intentions du club d'ici à la fin du mercato, tout porte à croire que les Red Devils ont ciblé des besoins à certains postes qu'ils entendent bien combler.

Manchester United Premier League # 17 D Premier League Matchs 1 V Victoire 0 M Match nul 0 D Défaite 1 Buts Marqués 0 Buts Encaissés 2 Matchs Récents Tout afficher 22 août 2026 à 13:30 Premier League Hull City 2 — 0 Match terminé Manchester United Meilleurs Joueurs Tout afficher 10 . M. Carneiro Da Cunha Brésil • Âge 27 • Attaquant Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 . C. Noom Quomah Cameroun • Âge 22 • Milieu Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Manchester United anime la fin du mercato

A en croire des informations venues d'Espagne, plus précisément du journaliste Pacojo (Cadena SER), Manchester United prépare deux offres. Une pour Eduardo Camavinga, une autre pour Alejandro Balde. Pour le premier, le pensionnaire d'Old Trafford est prêt à formuler une proposition de 50 millions d'euros au Real Madrid. L'objectif est clairement de profiter de sa cote descendante du fait de sa dernière saison ratée et de son absence à la dernière Coupe du monde. Reste à savoir si cette rumeur est fondée ou non, car pour l'heure, Manchester United compte déjà Andrey Santos, Kobbie Mainoo, Youri Tielemans dans son effectif, et vient tout juste de recruter Carlos Baleba.

Pour le second, Manchester United montre clairement que son intention est de recruter un concurrent de taille à Luke Shaw et Harry Amass dans le couloir gauche de la défense. Pour lui, notre confrère espagnol parle d'une offre de 30 millions d'euros, soit 20 millions d'euros de moins que sa valeur marchande estimée par Transfermarkt. Un dossier toutefois complexe, le latéral gauche du Barça ayant clairement l'intention de rester en Catalogne selon Fabrizio Romano.