ASSE : Accord trouvé, Ekwah retrouve la Ligue 1

ASSE : Accord trouvé, Ekwah retrouve la Ligue 1

ASSE26 août , 14:00
parCorentin Facy
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Après plus d’un an sans porter le maillot vert, Pierre Ekwah va quitter Saint-Etienne. Le milieu de terrain français va retrouver la Ligue 1 puisqu’il s’apprête à être prêté avec option d’achat à Auxerre.
Joueur important de l’AS Saint-Etienne en Ligue 1 lors de la saison 2024-2025, Pierre Ekwah n’a plus porté le maillot des Verts depuis. Fâché par sa direction qui a levé son option d’achat alors qu’il voulait retourner à Sunderland, Pierre Ekwah va enfin quitter le club forézien. Cependant, il ne s’agit toujours pas d’un transfert définitif pour le joueur de 24 ans. Selon les informations de Foot Mercato, un accord a été trouvé au cours des dernières heures entre l’ASSE et Auxerre pour le prêt payant à 300.000 euros de Pierre Ekwah avec une option d’achat de 6 millions d’euros.
Il est important de noter que l’AJ Auxerre n’aura aucune obligation à l’issue du prêt de Pierre Ekwah puisque l’option d’achat n’est pas automatique et qu’aucune condition ne peut la rendre obligatoire. Un point important pour l’AJA, qui n’aura les moyens de payer une telle somme pour conserver Pierre Ekwah qu’en cas de maintien en Ligue 1, l’objectif annoncé de l’équipe de Will Still, qui a succédé à Christophe Pelissier en Bourgogne.

Pierre Ekwah prêté à Auxerre

Pour les dirigeants stéphanois, une vente définitive aurait été préférable, mais aucun accord n’a été trouvé avec les différents prétendants de Pierre Ekwah. Il faut donc se contenter de ce prêt à l’AJA qui a au moins le mérite de permettre à Saint-Etienne d’économiser le salaire de son milieu de terrain pour la saison à venir. Avec l’espoir du côté stéphanois que Pierre Ekwah brille à Auxerre pour relancer sa cote sur le marché des transferts dans l’optique d’un transfert définitif à l’horizon 2027. Rappelons que les Verts ont tout de même payé 6 millions d’euros pour le recruter à Sunderland, et ils espèrent tôt ou tard rentrer dans leurs frais.
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Derniers commentaires

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

Pas le choix, Langoria/Benatia ont vidé les caisses alors que Rachid alertait en vain la direction depuis des années. Maintenant faut payer l’addition et vendre massivement !

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

Info confirmée aussi par Fabrizio Romano. https://x.com/FabrizioRomano/status/2092579127433826324

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

Je crois que tu n’as pas bien lu l'info..... c’est la direction et Genesio qui bloque pour qu’il reste à l’OM, McCourt lui veut vendre vendre vendre.... il veut rentrer dans son argent que Longoria semble avoir dépensé à outrance. On verra bien !!!

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

Marseille qui va rejoindre les verts en D2. On l'avait pas vu venir celle là

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

C'est la petite moustache qui te fait cet effet ^^ Tu crois qu'il va faire danser le mambo avec cassage de reins en prime aux défenseurs anglais si il part ? :D

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