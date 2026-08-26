Lens craque pour le meilleur buteur de l’OM

Auteur de 23 buts toutes compétitions la saison dernière, le jeune buteur marseillais Antoine Valero attire les convoitises. Lens souhaite notamment mettre la main sur l’attaquant de l’OM.

Depuis les départs de Mason Greenwood et de Pierre-Emerick Aubameyang, le meilleur buteur de l’OM si l’on se fie aux réalisations de la saison dernière se nomme… Antoine Valero. Avec 23 buts toutes compétitions confondues inscrits en National 2, en National U19, en Youth League et en coupe Gambardella, le natif de Marseille a fait sensation. Sous contrat stagiaire jusqu’en 2028, l’avant-centre d’1m84 a reçu ces derniers jours une proposition de premier contrat professionnel de la part du club phocéen.

Une belle récompense pour l’international U19 de l’équipe de France, qui n’a toutefois pas encore accepté la proposition. Il faut dire qu’Antoine Valero a l’embarras du choix pour la suite de sa carrière. Selon les informations de L’Equipe, le RC Lens est notamment venu aux renseignements ces derniers jours pour essayer de s’offrir l’attaquant de l’Olympique de Marseille. Le directeur sportif lensois Jean-Louis Leca a suivi avec assiduité les prestations de Valero en U19 et en National et pourrait dégainer une offre d’ici la fin du mercato

23 buts la saison dernière avec l'OM

Troyes est également attentif, mais la cote du buteur marseillais ne s’arrête pas aux frontières de la France. Et pour cause, le quotidien national révèle que le Betis Séville « apprécie tout particulièrement le profil de Valero ». A tel point que le club andalou, qui s’est beaucoup renseigné sur le joueur au cours des dernières semaines, envisagerait de le faire venir pour le lancer au cours de la saison en Liga.

Reste maintenant à voir quelle sera la réaction de l’Olympique de Marseille face à l’intérêt grandissant de plusieurs clubs européens pour son jeune buteur alors que Bruno Genesio pourrait lui faire une place dans la rotation en cas de départ de Neal Maupay ou d’Amine Gouiri d’ici au 1er septembre. A n’en pas douter, Grégory Lorenzi et les dirigeants olympiens s’efforceront à convaincre Antoine Valero de signer son premier contrat professionnel dans son club formateur.