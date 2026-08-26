OM : 4 départs indispensables, Lorenzi cible 12 joueurs

OM : 4 départs indispensables, Lorenzi cible 12 joueurs

OM26 août , 12:00
parCorentin Facy
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Actif en début de mercato, l’OM a marqué le pas ces dernières semaines. Le club phocéen doit pourtant continuer de vendre pour satisfaire les exigences de l’UEFA et de la DNCG. 12 joueurs sont concernés.
L’Olympique de Marseille a encore sept jours pour enregistrer sa première recrue du mercato estival. Grégory Lorenzi y travaille mais comme depuis le début de l’été, la priorité reste de vendre. Le club phocéen s’est déjà séparé de Greenwood, Aubameyang, Traoré, Medina et Rulli mais cela ne suffit pas pour ravir pleinement Frank McCourt ainsi que les instances de régulation (DNCG, UEFA). Dans la dernière ligne droite de ce mercato très particulier à l’OM, il va encore falloir se séparer de quelques joueurs pour alléger la masse salariale du club, et faire entrer de l’argent dans les caisses par la même occasion.
Selon les informations de La Provence, confirmées par le compte insider Le Petit OM, quatre ventes sont encore espérées au sein de la direction olympienne. Une short-list de 12 joueurs à forte valeur marchande et/ou à gros salaire a été dressée par les équipes de Frank McCourt. Grégory Lorenzi doit maintenant piocher dans cette liste pour finaliser quatre ventes. Selon Le Petit OM, sont concernés : Timothy Weah, Geoffrey Kondogbia, Emerson Palmieri, Pierre-Emile Hojbjerg, Angel Gomes, Amine Harit, Igor Paixao, Amine Gouiri, Nayef Aguerd, Neal Maupay, Leonardo Balerdi et Quinten Timber. Certains départs se dessinent déjà, à commencer par celui du milieu de terrain néerlandais.

Timber et Balerdi sacrifiés... qui d'autre ?

Selon les derniers échos, Timber va rejoindre la Premier League, où le Crystal Palace de Pierre Sage lui fait les yeux doux. Qui seront les trois autres à faire leurs valises ? En interne, Bruno Genesio pousse pour le départ de Leonardo Balerdi, qu’il n’estime pas indispensable au vu de la densité au poste de défenseur central au sein de l’effectif (Koum, Kondogbia, Cornelius, Meïté, Aguerd, Egan-Riley). Du côté de la direction sportive et des supporters, la crainte est évidemment de perdre des joueurs tels que Gouiri, Paixao voire Weah, jugés trop difficiles à remplacer pour continuer à nourrir de belles ambitions sportives.

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