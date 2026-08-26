OL : Sulc doit partir, la décision est prise

OL : Sulc doit partir, la décision est prise

OL26 août , 12:40
parCorentin Facy
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Qualification ou pas pour la Ligue des Champions, l’OL va encore devoir vendre au moins un joueur à forte valeur marchande d’ici la fin du mercato. Fofana ou Kluivert ont été cités, mais le candidat n°1 à un départ est Sulc.
Très vite dans ce mercato estival, l’Olympique Lyonnais s’est donné une grande bouffée d’oxygène sur le plan financier avec le transfert d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen pour 30 millions d’euros. Ce départ a permis à Matthieu Louis-Jean de financer intégralement son mercato jusqu’ici. Une bonne gestion de la part du directeur sportif lyonnais, qui sait néanmoins que le seul départ d’Afonso Moreira ne suffit pas. Le club rhodanien doit boucler encore une vente, et peut-être deux en cas de non-qualification en Ligue des Champions, pour renflouer ses caisses et poursuivre l’effort financier entamé l’été dernier.
Ces derniers jours, les noms de Malick Fofana ou encore de Ruben Kluivert et d’Ernest Nuamah ont été évoqués parmi les possibles partants à forte valeur marchande. Néanmoins, selon Le Progrès, la tendance des dernières heures penche plutôt vers un départ de Pavel Sulc, meilleur buteur lyonnais de la saison dernière avec 15 réalisations toutes compétitions confondues. « La cote de Pavel Sulc, elle aussi, a grimpé, et la porte est ouverte pour un départ, bien sûr, en cas de proposition de bon niveau (20 M€ ?). L’OL aura quand même des obligations de vente, moins s’il entre en Ligue des champions, certes, pour atteindre les objectifs financiers imposés par la DNCG et l’UEFA » écrit le quotidien régional dans son édition du jour.

L'OL privilégie un départ de Pavel Sulc

La vente de Pavel Sulc semble donc à date l’option privilégiée pour l’OL afin de se donner de l’air sur le plan financier sans trop handicaper l’équipe, les Gones ayant recruté Loïs Openda pour occuper le poste de numéro neuf. Reste à voir si la belle cote de Pavel Sulc en Premier League permettra à l’Olympique Lyonnais de réaliser une nouvelle très belle vente alors que l’international tchèque avait été recruté pour seulement 7,5 millions d’euros au Viktoria Plzen.
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Derniers commentaires

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

Info confirmée aussi par Fabrizio Romano. https://x.com/FabrizioRomano/status/2092579127433826324

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

Je crois que tu n’as pas bien lu l'info..... c’est la direction et Genesio qui bloque pour qu’il reste à l’OM, McCourt lui veut vendre vendre vendre.... il veut rentrer dans son argent que Longoria semble avoir dépensé à outrance. On verra bien !!!

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

Marseille qui va rejoindre les verts en D2. On l'avait pas vu venir celle là

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

C'est la petite moustache qui te fait cet effet ^^ Tu crois qu'il va faire danser le mambo avec cassage de reins en prime aux défenseurs anglais si il part ? :D

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

Je sais pas vous mais a chaque fois que je vois Paixao, je pense a Lou Bega.

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