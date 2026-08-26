LOSC : Ayyoub Bouaddi signe à Manchester City (off.)
Ayyoub Bouaddi

LOSC : Ayyoub Bouaddi signe à Manchester City (off.)

LOSC26 août , 12:23
parQuentin Mallet
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C'était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, c'est désormais officiel : Ayyoub Bouaddi quitte le LOSC et s'engage avec Manchester City.
Le LOSC a touché le jackpot ! Formé au Domaine de Luchin depuis ses 14 ans, Ayyoub Bouaddi est transféré à Manchester City dans le cadre d'un transfert colossal. Dans un communiqué publié ce midi, la direction lilloise confirme avoir conclu un accord avec les Skyblues, alors que les récents chiffres parlaient d'une somme de 100 millions d'euros. De fait, l'international marocain devient le joueur le plus cher à quitter la Ligue 1.
« Le LOSC confirme ce jour avoir conclu un accord avec Manchester City FC (Angleterre) pour le transfert d’Ayyoub Bouaddi (18 ans). Enfant de l’académie lilloise, le milieu de terrain international marocain quitte aujourd’hui son club formateur après 5 années sous le blason du Dogue. (...) À l’heure de le voir s’envoler vers la Premier League, le Club souhaite le remercier pour son implication, sa gentillesse et son grand professionnalisme. Au même titre que bien des talents façonnés chez les Dogues avant lui, Ayyoub restera pour toujours un ambassadeur du LOSC, autant qu’un exemple pour les générations de jeunes Dogues. Souhaitons à Ayyoub une réussite et une carrière immenses, à la hauteur de ce qu’il mérite. Bonne route Ayyoub ! », lit-on dans le communiqué du LOSC.
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Derniers commentaires

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Je crois que tu n’as pas bien lu l'info..... c’est la direction et Genesio qui bloque pour qu’il reste à l’OM, McCourt lui veut vendre vendre vendre.... il veut rentrer dans son argent que Longoria semble avoir dépensé à outrance. On verra bien !!!

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

Marseille qui va rejoindre les verts en D2. On l'avait pas vu venir celle là

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

C'est la petite moustache qui te fait cet effet ^^ Tu crois qu'il va faire danser le mambo avec cassage de reins en prime aux défenseurs anglais si il part ? :D

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

Je sais pas vous mais a chaque fois que je vois Paixao, je pense a Lou Bega.

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

Si il reste, mais qu'il était chaud pour partir et qu'il est bloqué par McCourt, ça risque de faire des dégâts dans sa tête (au moins au début).

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