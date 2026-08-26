OM : Timber quitte Marseille, départ imminent !

OM : Timber quitte Marseille, départ imminent !

OM26 août , 9:00
parCorentin Facy
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L’OM a besoin de dégraisser son effectif dans cette dernière ligne droite du mercato. Bruno Genesio ayant mis son véto aux départs de Gouiri et Paixao, c’est Timber qui pourrait rapidement être sacrifié.
L’Olympique de Marseille cherche plus que jamais à dégraisser son effectif en cette fin de mercato. Il reste sept jours aux dirigeants olympiens pour y parvenir, mais Bruno Genesio et Grégory Lorenzi souhaitent garder de l’ambition sur le plan sportif. Les deux hommes ont notamment l’intention de conserver Igor Paixao et Amine Gouiri, malgré leur très belle cote sur le marché des transferts. D’autres joueurs vont par conséquent être sacrifiés et selon La Provence, Quinten Timber sera l’un d’entre eux.

Timber en route pour Crystal Palace

Arrivé à l’OM il y a seulement 6 mois pour moins de 5 millions d’euros, l’international néerlandais de 25 ans fait l’objet de plusieurs sollicitations en Angleterre. Le quotidien régional croit savoir que Crystal Palace est le club le plus chaud sur le dossier. Nos confrères vont plus loin en écrivant dans leur édition du jour que Timber « serait très proche de faire ses valises pour rejoindre Pierre Sage à Londres, six mois seulement après avoir posé le pied en Porvence ».
Le prix d’un potentiel transfert n’a pas été mentionné mais ces derniers jours, on apprenait dans la presse que l’OM valorisait Quinten Timber à environ 20 millions d’euros. Une belle plus-value se profile donc pour le club olympien dans le dossier de l’international néerlandais. Ce départ a été validé par Bruno Genesio, qui estime qu’il peut s’en sortir au milieu de terrain avec des éléments tels que Pierre-Emile Hojbjerg, Angel Gomes, Himad Abdelli, Tochukwu Nnadi, Nouhoum Kamissoko ou encore Geoffrey Kondogbia.
Encore faut-il que tous ces joueurs restent à l’OM d’ici au 1er septembre, ce qui n’est évidemment pas gravé dans le marbre à ce stade puisque tous les joueurs restent susceptibles de partir s’ils font l’objet d’une belle offre. En ce qui concerne Quinten Timber en tout cas, la tendance est plus que jamais à un départ vers la Premier League, ce qui soulagera fortement les finances du club.

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