OM : Paixao décide de rester, McCourt est furieux

OM : Paixao décide de rester, McCourt est furieux

OM26 août , 8:00
parCorentin Facy
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Malgré un forcing de la direction qui souhaitait le vendre pour toucher le jackpot, Igor Paixao a pris la décision de rester à l’OM. Un choix qui provoque la colère et la déception de Frank McCourt.
Plus grosse valeur marchande de l’effectif de l’Olympique de Marseille à moins d’une semaine de la fin du mercato, Igor Paixao attise les convoitises. L’ailier brésilien est ciblé par Arsenal, l’Atalanta Bergame et plusieurs autres grosses écuries européennes dont les noms n’ont pas encore filtré. Marseille pouvait espérer récupérer entre 40 et 50 millions d’euros de la vente de l’ex-attaquant du Feyenoord, qui a justement fait l’objet d’une longue réunion de plus d’une heure à la Commanderie mardi en fin de journée. Le papa et les représentants d’Igor Paixao étaient présents pour l’occasion et un constat clair est ressorti de ce rendez-vous crucial avec la direction de l’OM.
Selon les informations du compte insider La Tribune Olympienne, le numéro 14 du club phocéen a clairement exprimé le souhait de rester coûte que coûte une seconde année en Provence. « Le clan Paixao a été clair : le joueur veut rester à l’OM et il se sent capable de sortir une très grande saison » explique le compte spécialisé sur X avant de poursuivre. « Sa connexion avec Genesio est forte, et le coach veut absolument conserver le duo Paixao–Gouiri pour porter l’ambition sportive du club. La direction reste à l’écoute des offres… mais Paixão, lui, ne pense qu’à l’OM » a précisé la source.

Paixao ne pense qu'à l'OM

Une excellente nouvelle pour les supporters de l’Olympique de Marseille, unanimes sur le fait qu’Igor Paixao doit impérativement rester au club pour porter, au côté d’Amine Gouiri, les ambitions offensives du club marseillais dans le secteur offensif. La direction olympienne et Frank McCourt en tête sont en revanche moins enchantés de ce choix. Le natif de Boston est toujours révolté par la gestion du club lors des années précédentes et souhaite récupérer un maximum de cash pour éloigner les menaces de la DNCG et de l’UEFA.

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Une vente d’Igor Paixao aurait sans aucun doute donné un énorme bol d’air aux finances marseillaises. Il faudra à priori trouver d’autres joueurs à vendre au prix fort d’ici la fin du mercato et les regards se tournent naturellement vers des éléments tels que Quinten Timber ou Leonardo Balerdi, pour qui Bruno Genesio a donné son accord dans l’optique d’une vente. Ce qui n’avait pas été le cas pour Igor Paixao, joueur indispensable aux yeux de l’entraîneur passé par Rennes et Lille.
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