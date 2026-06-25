L’OM tout proche d'un accord, mais ce n’est pas le bon club

L'OM rêve de vendre Mason Greenwood rapidement. Le Fenerbahçe s'approche d'une offre convaincante, mais le joueur anglais se voit déjà à la Roma. Forcément, ça coince.

L’OM a obtenu un délai supplémentaire de la part de la DNCG afin de produire des documents importants permettant au gendarme financier de statuer. Dans ces quelques jours de rab’, le club provençal rêve toujours de conclure une belle vente pour arrondir ses comptes et éviter de présenter un bilan catastrophique. La meilleure chance reste de faire partir Mason Greenwood, qui se voit déjà ailleurs.

Fenerbahçe, la bonne offre ce week-end ?

L’ailier de l’OM sort de deux saisons convaincantes, mais l’atmosphère et le changement d’ambition au sein du club provençal l’incitent à regarder ailleurs. Toutefois, l’Angleterre étant barrée et l’Espagne pas si intéressée que cela, les solutions de repli sont rares. L’AS Roma, fort d’un accord avec le joueur, aimerait passer à l’action mais peine à présenter une offre digne de ce nom. La première propositions a été balayée, tant le montant réel de la transaction n’était même pas la moitié des 55 millions d’euros demandés par l’OM. Il faut dire que la Roma est aussi dans le viseur de l’UEFA, tandis que Marseille a besoin d’une vente avec un certain montant en cash pour équilibrer ses comptes. Ou du moins s’en rapprocher.

C’est à ce niveau que Fenerbahçe entre en ligne de compte. Selon la presse italienne, le club d’Istanbul a fait une première offre également rejetée. Mais Fanatik dévoile que les discussions avancent bien entre les dirigeants des deux camps, et que le Fener pourrait bien approcher de la marque des 50 millions d’euros avant le week-end. De quoi séduire l’OM qui ne peut pas vraiment faire la fine bouche sur un tel transfert. Le problème de fond est toutefois bien embêtant, car Mason Greenwood se voit à la Roma et nulle part ailleurs. Il a d’ailleurs déjà discuté avec Gian Piero Gasperini, l’entraîneur de la Louve, et ne s’imagine donc pas s’envoler à Fenerbahçe, qui n’a pas de place assurée en Ligue des Champions.